【Black Friday】亞馬遜Amazon「黑色星期五」恐面臨多國員工罷工　「科技巨頭應立即停止糟糕、不安全的做法」

全球最大的線下零售商亞馬遜Amazon(美:AMZN)在一年一度「黑色星期五Black Friday」促銷活動期間,恐面臨多達40個國家的員工進行大型罷工及抗議活動,以爭取更好的薪酬和工作條件。

面對持續高企的通脹,美國、英國、日本、澳洲、南非和歐洲各國的亞馬遜員工,正籌備「Make Amazon Pay」的抗議活動,要求資方提高薪資、改善工作條件,而本次活動由國際性的工會組織協調。全球工會聯盟(UNI Global Union)秘書長Christy Hoffman稱,「科技巨頭應該立即停止糟糕、不安全的做法,要尊重法律,並與想要改善待遇的員工談判。」

Christy Hoffman在社交平台轉載宣傳「Make Amazon Pay」活動的Twitter。

