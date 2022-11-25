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【Black Friday】亞馬遜Amazon「黑色星期五」恐面臨多國員工罷工　「科技巨頭應立即停止糟糕、不安全的做法」

股市 10:49 2022/11/25

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【Black Friday】亞馬遜Amazon「黑色星期五」恐面臨多國員工罷工　「科技巨頭應該立即停止糟糕、不安全的做法」

全球最大的線下零售商亞馬遜Amazon（美：AMZN）在一年一度「黑色星期五Black Friday」促銷活動期間，恐面臨多達40個國家的員工進行大型罷工及抗議活動，以爭取更好的薪酬和工作條件。

面對持續高企的通脹，美國、英國、日本、澳洲、南非和歐洲各國的亞馬遜員工，正籌備「Make Amazon Pay」的抗議活動，要求資方提高薪資、改善工作條件，而本次活動由國際性的工會組織協調。全球工會聯盟（UNI Global Union）秘書長Christy Hoffman稱，「科技巨頭應該立即停止糟糕、不安全的做法，要尊重法律，並與想要改善待遇的員工談判。」

Christy Hoffman在社交平台轉載宣傳「Make Amazon Pay」活動的Twitter。

據彭博引述，亞馬遜一直與工人處於緊張的關係，曾受到勞工待遇不公的指控。

多國員工發起抗議活動

在歐洲，法國工會CGT和德國Ver.di發起最新行動，協調18座亞馬遜大型倉儲員工參與罷工，以擾亂亞馬遜在關鍵歐洲市場的運輸。Ver.di亞馬遜委員會負責人Monila di Silvestre稱，員工關切自身生產力遭電腦密切監控的問題，並指責公司透過演算法的技術決定員工的工作目標，例如設定員工必須在每小時處理的包裹數量。在英國，部分亞馬遜員工已計劃在數座倉儲外發動抗爭，要求公司將時薪從每小時10.5英鎊，提高至15英鎊。

美國亞馬遜員工將在超過10個城市發動抗議，以及創辦人貝佐斯的公寓大樓外抗議，而印度、日本近期亦舉行抗議活動。

亞馬遜：提供有競爭力的工資和豐厚的福利

亞馬遜發言人David Nieberg表示，公司將繼續提供有競爭力的工資和豐厚的福利，並運用新方法確保員工的健康和完全受到保障。

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編輯：伍鍵文

美股 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 社交平台 科技產品 罷工 零售 運輸 通脹 Amazon 黑色星期五

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