【加密貨幣】幣安設78億元復甦基金　助幣圈重建生態

▲ 【加密貨幣】幣安設78億元基金 助幣圈重建生態

全球最大加密貨幣交易平台幣安（Binance）承諾投放10億美元（78億港元），以設立「行業復甦計劃」（industry recovery initiative，IRI），幫助陷入流動性緊張的加密貨幣企業。

在加密貨幣交易平台FTX爆煲並申請破產保護後，更是火燒連環船，多間加密幣企業因未能提取帳戶內資金而陷流動性短缺。幣安創辦人兼行政總裁趙長鵬表示，幣安設立一支大約10億美元（約78億港元）的基金，用於購買加密貨幣領域的不良資產。

幣安提到，IRI並非投資基金，旨在支持「非自身過錯，但面臨重大短期財務困難」的公司和項目。

如果還不夠，我們可以分配更多資金，甚至短期內可達20億美元。

公司又指，為了獲得通過 IRI 申請流程獲得的投資機會，每個參與者都需要在公共地址內預留承諾資本（可以是穩定幣或其他代幣 - 每個參與者可自行決定）以確保透明度。 包括幣安在內的每個參與者都將逐筆審查投資機會並獨立做出投資決策。

幣安表示，預計該計劃將持續約六個月。它正在接受投資者的申請以提供額外資金。 目前Jump Crypto、Polygon Ventures 和 Animoca Brands 等的加密原生投資公司也已承諾參與，初始總承諾額約為5000萬美元， 幣安亦 預計很快會有更多參與者加入。

另外，幣安又指，現已經收到了大約150份來自尋求 IRI 支持的公司的申請。 IRI內的每個共同投資者都將有機會審查潛在交易並自行決定是否願意參與。 公司預計一些交易將單方面投資，而其他交易將與所有或部分 IRI 參與者共同投資。

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編輯：姚卓然

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