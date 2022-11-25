【生科股】康希諾轉升7%　澄清吸入用新冠疫苗運力達每天100萬人份

▲ 【生科股】康希諾澄清吸入用新冠疫苗運力達每天100萬人份

康希諾 （06185） 澄清，吸入用重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體）目前達到每天產能150萬人份，可實現運力達每天100萬人份，非「每天會有至少100萬人份運往全國」。

康希諾挫半成，曾低見92.1元，突轉升至一成，高見108.1元，現升7.6%，報105元。

康希諾表示，公司注意到部分媒體有關天津疫苗生產企業新冠疫苗生產及運輸情況的報導，為免對股東及潛在投資者產生誤導，公司發澄清及聲明指，公司研發生產的吸入用重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體）作為加強針被納入緊急使用後，公司高度重視生產能力及運輸能力的相關工作，目前達到每天產能150萬人份，可實現運力達每天100萬人份，非「每天會有至少100萬人份運往全國」。

公司又指，會一如既往地支持疫情防控相關工作，為打贏疫情防控戰貢獻自己的力量。

相關文章：

【生科股】康希諾回吐15% 預期吸入用新冠疫苗不會帶來業績大幅增長

【異動｜生科股】康希諾曾爆升54% 內地江蘇省13個城市開展吸入用新冠疫苗部署工作

【業績｜醫藥股】康希諾生物中午跌逾13% 海外疫苗需求減、半年少賺99%

編輯：姚卓然

【ET財智Talk】樓市何時止跌回升？ 星展丘卓文剖析息口非影響樓價最重要的因素