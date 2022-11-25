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專題:退休理財

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【港股市況】ATM領跌、內房續上　國美零售抽升4成、周大福挫15%　恒生指數全日跌87點（不斷更新）

股市 16:39 2022/11/25

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港股市況不斷更新

港股跌近百點。ATM向下，其中美團 （03690） 績前跌逾1%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，內房續上，碧桂園 （02007） 升逾9%，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、雅居樂 （03383） 升2%，龍湖 （00960） 升近4%。國美零售 （00493） 抽升40%，周大福 （01929） 挫15%，恒生指數輕微高開12點，開市後轉跌，一度跌逾200點至近17400點水平，恒指全日跌87點，收報17573點，成交近948億元。科指跌2.3%，報3500點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：39】【美團3690】美團第3季按年扭虧為盈　經調整淨利35.3億元人民幣遠勝預期

【16：09】ATM向下，其中美團 （03690） 績前跌逾1%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，內房續上，碧桂園 （02007） 升逾9%，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、雅居樂 （03383） 升2%，龍湖 （00960） 升近4%。國美零售 （00493） 抽升40%，周大福 （01929） 挫15%，恒指全日跌87點，收報17573點，成交近948億元。科指跌2.3%，報3500點。

【16：05】【國泰293】國泰航空業務復甦速度不及香港快運　國泰候任CEO林紹波親自解畫　有信心航空業良好趨勢趨勢

【16：00】恒指U盤前跌91點，報17569點。

【15：47】內險股上揚，平保 （02318） 、太保 （02601） 尾市升逾3%，國壽 （02628） 升逾2%，財險 （02328） 升逾1%。

【15：42】國美零售 （00493） 尾市升4成，高見0.168元，成交8.2億元。

【15：29】波司登 （03998） 中期溢利升15%至約7.34億元人民幣，波司登股價反覆下跌，尾市挫一成，低見3.41元。

【15：19】農行 （01288） 尾市升逾2%，建行 （00939） 、工行 （01398） 及中行 （03988） 升逾1%。

【15：11】周大福 （01929） 尾市挫逾15%，低見13.1元。

【15：10】汽車股下挫，比亞迪 （01211） 跌逾3%，吉利 （00175） 跌3%，長汽 （02333） 跌逾6%，廣汽 （02238） 跌近1%。

【14：48】【異動│國美493】國美積極發展直播帶貨新模式、加強「全員推手」戰略　股價彈近四成

【14：45】大市跌幅進一步收窄至近50點。

【14：33】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌幅收窄至逾2%，大市跌幅略收窄至80點。

【14：27】【香港加息】滙豐下月初將H按封頂息上調25點子至「P減2厘」　實際按息最高升至3.375厘

【14：22】國美零售 （00493） 最新升逾36%，高見0.163元。消息面上，國美電器全國門店將陸續啟動直播。

【14：21】【業績｜教育股】中滙集團曾急瀉兩成　全年經調整淨利潤升26%、末期息連特別息共派11.2港仙

【14：15】國美零售 （00493） 升近三成，高見0.154元，成交達3.3億元。

【14：03】太睿國際 （01010） 升幅擴大至1.2倍，高見2元。

【13：58】國美零售 （00493） 午後抽升兩成，高見0.146元，成交2.2億元。

【13：36】大市跌幅略為收窄至100點內，報17563點，跌97點，科指跌2.1%，報3506點。

【13：36】中國聯通 （00762） 午後升逾5%，中電信 （00728） 升逾4%破頂高見3.1元，中移動 （00941） 升逾1%。

【13：23】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾3%，持續拖累大市表現。

【13：07】中海外 （00688） 午後升幅擴大至近3%，潤地 （01109） 升逾1%，碧桂園 （02007） 升逾3%，龍湖 （00960） 升0.7%。

【13：06】太睿國際 （01010） 午後升8成，高見1.44元。

【13：03】周大福 （01929） 午後初跌幅再擴大至近14%，低見13.32元。

【13：00】恒指午後初段跌約150點，報17510點，科指跌2%，報3510點。

【12：53】【大行報告】周大福績後股價跌逾一成　券商：內地同店銷售第三季以來跌兩成、顯示疫情影響升溫（附目標價）

【12：32】【港交所388】港交所聯席營運總監莊博禮因移民辭任職務　姚嘉仁成唯一營運總監

【12：00】恒指半日跌152點，報17508點，成交495億元，科指跌2.1%，報3509點。ATM領跌，其中騰訊 （00700） 跌逾3%，美團 （03690） 績前跌近3%，阿里巴巴 （09988） 跌近2%。內房、內銀普遍逆市向好，「中字股」再見炒作，中國聯通 （00762） 升4%，中電信 （00728） 升逾3%破頂，中鋁國際 （02068） 升近14%。

【11：49】恒指中午收市前跌約165點，報17495點，科指跌2.2%，報3504點。

【11：31】上證半日升0.4%，深證跌近0.4%，創業板指跌近0.9%。

【11：23】【2023展望】貝萊德：中國經濟及股市或在2023年出現令人驚喜的增長　前提要解決兩大障礙

【11：18】濠賭股下跌，藍籌股金沙 （01928） 跌3%，銀娛 （00027） 跌1%。另外，永利 （01128） 跌逾3%，美高梅 （02282） 跌4%，澳博 （00880） 跌逾2%，新濠 （00200） 跌逾1%。

【11：02】內房股普遍逆市向好，中海外 （00688） 升0.9%，潤地 （01109） 升0.3%，碧桂園 （02007） 升1%，龍湖 （00960） 升0.2%，至於雅居樂 （03383） 則跌逾2%。

【10：53】除浙商銀行 （02016） 外，青島銀行 （03866） 亦拉升逾37%，高見3.9元。

【10：50】長江生命科技 （00775） 升近3%，高見0.71元。

【長和系】長江生命科技與晶泰科技合作開發全新AI腫瘤疫苗研發平台

【10：48】浙商銀行 （02016） 逆市抽升3成，破頂高見4.03元，成交854萬元。

【10：46】【碳交易】港交所Core Climate推出首四周錄得逾40宗交易　涉40萬噸碳信用

【10：39】大市跌幅略為收窄至約150點，報17508點，科指跌1.8%，報3517點。小米 （01810） 逆市升逾2%，ATM跌2%至3%，滙豐 （00005） 靠穩升0.2%。

【10：28】周大福 （01929） 績後沽壓沉重，跌幅擴大至13%，低見13.44元，成交近1.3億元。

【10：22】騰訊 （00700） 跌幅擴大至逾4%，低見268.6元。

【10：13】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 最新跌逾3%，阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 跌逾2%。另外，快手 （01024） 挫半成，嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾4%。

【10：11】康希諾生物 （06185） 最新轉升7%，高見105.6元。

【10：02】四大內銀普遍逆市向上，工行 （01398） 、農行 （01288） 升逾1%，中行 （03988） 升0.4%，建行 （00939） 持平暫無升跌。

【09：55】【業績｜電商】友和跌6%　半年經調整純利增1.32倍、不派息　商品交易額增27%　每張訂單的客單價約1,880元

【09：54】「中字股」又見炒作，聯通 （00762） 升逾3%，中電信 （00728） 升2%，中鋁國際 （02068） 升逾18%，中交建 （01800） 升逾2%。

【09：52】香港航天科技 （01725） 逆市反彈一成，高見6.3元。

【09：47】ATM分別跌逾2%，小米 （01810） 逆市反彈近2%。

【09：43】康希諾生物 （06185） 跌逾4%，三葉草生物 （02197） 亦跌逾4%，復星醫藥 （02196） 跌逾2%。

【09：42】滿地科技 （01400） 復牌早段股價升逾31%，高見0.85元。

【09：40】大市跌幅擴大至近200點，報17462點，跌198點，科指跌1.8%，報3517點。

【09：37】美團 （03690） 早段跌近3%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾1%。

【09：35】周大福 （01929） 最新挫一成，低見13.9元。

【09：31】港股開市後轉跌百點，低見17557點。

【09：26】周大福 （01929） 績後偏軟低開0.5%。周大福半年純利下跌6.8%至33.36億元，主要經營溢利下跌2.7%至43.49億元，派中期息0.22元。

【業績│珠寶】周大福半年純利跌7%、息維持0.22元　料全年內地零售點可達7000個

【09：22】ATM向下，美團 （03690） 績前跌0.7%，阿里巴巴 （09988） 亦跌約0.7%，騰訊 （00700） 跌逾1%。碧桂園 （02007） 再升1%，恒指高開12點，開報17673點，科指跌近0.2%，報3577點。

【騰訊700回購】騰訊業績公布後連續5日回購　再斥3.5億元

【騰訊700】騰訊南非大股東10月起沽騰訊　累計套現150億

【09：13】期指開報17750點，升94點。

【08：47】滿地科技 （01400） 今早復牌。滿地科技公布，把每股配售價修訂為52仙，較之前配售價上調1.96%，比周三收市價63仙折讓約17.46%。

【08：43】康希諾生物 （06185） 發澄清公告，表示公司研發生產的吸入用重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體）作為加強針被納入緊急使用後，高度重視生產能力及運輸能力的相關工作，目前達到每天產能150萬人份，可實現運力達每天100萬人份，非每天會有至少100萬人份運往全國。

【生科股】康希諾澄清吸入用新冠疫苗運力達每天100萬人份

【08：29】美團 （03690） 將於今日公布業績。

【美團3690】美團11.25壓軸公布第3季業績　預計外賣到店復甦良好、關注9月起疫情重燃影響

【08：28】恒指黑期升約17點，報17667點，道指期貨升18點，報34229點。

【08：24】【渣打2888】渣打據報開始物色財務總監人選　接替賀方德之位

【08：22】【富士康】鄭州富士康以息糾紛　向離職新進員工發放1萬元人民幣遣散費

【07：56】【貨幣政策】中國證券報︰降準必要性和緊迫性在提升　全面降準概率較大

【07：47】【醫療器械股】沛嘉醫療旗下經導管三尖瓣置換系統　完成全球首次人體臨床試驗之首例患者植入

【07：45】夜期收市升66點，收報17722點。

【07：30】美股感恩節假期休市，至於歐洲股市個別發展，德股升0.7%，法股升0.4%，英股升0.1%。

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期】中央出手救內房　夜期續升66點（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】春立醫療、美因基因、金蝶國際

責任編輯︰梁浩碩

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