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【富士康】鄭州富士康為息糾紛　向離職新進員工發放1萬元人民幣遣散費　據報逾2萬員工已離開園區（第二版）

股市 11:52 2022/11/25

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【富士康】鄭州富士康為息糾紛　向離職新進員工發放1萬元人民幣遣散費

鄭州富士康此前爆發暴力抗議，報道指富士康開始向選擇離職返鄉的員工，發放1萬元人民幣遣散費，以安撫不滿的新進員工。報道指，富士康在網上通知中表示，款項將分兩次支付，幫助員工順利返鄉。

然而，《路透》引述富士康消息人士指，中國鄭州的工廠有超過2萬名員工離開，其中大部分是尚未在生產線上工作的新員工。不過，此批新員工的離職對目前的生產沒有影響，因為新員工在上線工作之前仍需要參加培訓課程。

鄭州科技園區有20多萬名員工，其中許多來自河南省其他地區或外省。富士康將替換離職員工，但可能需要時間。

富士康此前聲明表示，廠區勞資糾紛肇因於電腦系統對新入職員工補貼政策產生的技術錯誤，將保證實際工資與約定和官方招聘海報上的工資一致。

（第二版加入路透報道）

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責任編輯︰梁浩碩

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