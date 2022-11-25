【富士康】蘋果11月iPhone產量據報最少跌三成　鄭州富士康為息糾紛、向離職新進員工發放1萬元人民幣遣散費　傳逾2萬新員工已離開園區（第三版）

▲ 【富士康】鄭州富士康為息糾紛 向離職新進員工發放1萬元人民幣遣散費

蘋果（美：AAPL）供應鏈鴻海旗下富士康鄭州iPhone組裝廠爆發暴力抗議，情況未有好轉。綜合消息指，有逾2萬名新員工已選擇離開，而11月iPhone出貨量至少下跌逾三成。

富士康鄭州工廠抗議最新發展：

富士康開始向選擇離職返鄉的員工，發放1萬元人民幣遣散費；

據報有逾2萬名新員工已選擇離開；

傳蘋果11月iPhone出貨量至少下跌逾三成。

就日前廠方發放補貼額出錯一事，報道指富士康開始向選擇離職返鄉的員工，發放1萬元人民幣遣散費，以安撫不滿的新進員工。而富士康在網上通知中表示，款項將分兩次支付，幫助員工順利返鄉。

可惜，不少未真正上班的員工已選擇離開。《路透》引述富士康消息人士指，鄭州工廠有超過2萬名員工離開，其中大部分是尚未在生產線上工作的新員工。由於新員工在上線工作之前仍需要參加培訓課程 因此，該批新員工的離職對目前的生產沒有影響。

不過，另一消息人士卻表示，是次動盪令蘋果11月iPhone手機出貨量將至少減少三成以上。而且公司內部原預估本周三（23日）可平息糾紛，可是目前看來是不可能，並相信本月底也未能完全復產。

鄭州科技園區有20多萬名員工，其中許多來自河南省其他地區或外省。富士康將替換離職員工，但可能需要一些時間。

富士康此前聲明表示，廠區勞資糾紛肇因於電腦系統對新入職員工補貼政策產生的技術錯誤，將保證實際工資與約定和官方招聘海報上的工資一致。

（第二版加入路透報道、第三版加入手機出貨量減少）

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責任編輯︰梁浩碩

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