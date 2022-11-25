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【貨幣政策】中國證券報︰降準必要性和緊迫性在提升　全面降準概率較大

宏觀解讀 07:56 2022/11/25

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【貨幣政策】中國證券報︰降準必要性和緊迫性在提升　全面降準概率較大

日前國務院常務會議指出適時適度運用降準等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。官媒《中國證券報》引述專家表示，加大金融支持實體經濟力度，降準的必要性和緊迫性在提升。報道引述業內人士預計，全面降準落地概率較大。

報道指，結合當前經濟形勢、金融數據等因素看，降準必要性在提升，一方面，經濟恢復基礎需要鞏固，另一方面有效融資需求有待提振。業內人士認為，應抓住當前時間節點，推出降準等政策舉措，鞏固經濟回穩向上基礎。

報道引述東方金誠首席宏觀分析師王青表示，考慮到降準主要目的是保持流動性合理充裕，因此實施定向降準可能性不大，預計全面降準落地概率較大。

王青認為，由於當前銀行體系流動性壓力可控，其中一部分降準資金可能會被用來置換到期中期借貸便利（MLF），優化銀行流動性結構，不排除部分降準資金用於置換12月到期的MLF。

另外，中金公司分析師林英奇預計，降準幅度為0.25個百分點至0.5個百分點，釋放資金5000億元至10000億元人民幣。

【內房維穩】6大內銀向房企意向性授信額度共逾1.2萬億元人民幣　銀保監會：大行建優質房企白名單

責任編輯︰梁浩碩

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