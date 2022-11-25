▲ 【醫療器械股】沛嘉醫療旗下經導管三尖瓣置換系統 完成全球首次人體臨床試驗之首例患者植入

沛嘉醫療 （09996） 宣布，與inQB8 Medical Technologies合作成功完成MonarQ經導管三尖瓣置換（TTVR） 系統全球首次人體（FIM）臨床試驗之首例患者植入。

TTVR手術於2022年11月21日於丹麥哥本哈根Rigshospitalet大學醫院心臟中心由介入心臟病學教授Lars Søndergaard醫學博士、教授Ole De Becker醫學博士，以及心胸外科醫生Morten Smerup醫學博士、Jacob Moller醫學博士（超聲心動圖技師）、Hasse Moeller-Sorensen醫學博士（麻醉師），連同inQB8聯合創始人、執行主席、首席醫療官兼心臟外科醫生Arshad Quadri醫學博士共同完成。

MonarQ TTVR系統是一個治療三尖瓣反流的創新技術選擇。 該系統具有符合生物動力學的獨特附著系統，可在利用並保持心臟的自然運動的同時，將植入 物固定夾持在原生小葉上，可分散心臟的收縮負荷，廣泛適配原生瓣環尺寸並盡可能減少瓣周漏的發生。

就2021年6月10日之公告，沛嘉醫療指，與inQB8達成戰略合作並協議收購MonarQ TTVR技術，而inQB8將繼續代表公司開發該技術。公司享有MonarQ TTVR技術及基於該技術開發的產品的全球權利。是次MonarQ TTVR系統FIM臨床試驗首例患者植入的成功完成為公司擴大全球業務和創新結構性心臟病產品組合的重要里程碑。公司將繼續進行臨床試驗，以期為全球愈來愈多的患者帶來安全、有效的產品。

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編輯：姚卓然