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【歐股收市】歐股高收 德股升0.8% 油價反覆靠穩

股市 01:09 2022/11/25

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德國DAX指數周四收報14539點，漲111點，升幅0.78%。（法新社資料圖片）

歐洲股市收市上升，美國周四是感恩節假期休市，市場關注美國「黑色星期五」零售銷情。

英國富時100指數收報7466點，升1點或0.02%；德國DAX指數收報14539點，漲111點或0.78%；法國CAC 40指數收報6707點，升28點或0.42%；泛歐STOXX 600指數升0.46%

歐洲管委會表示，放緩加息步伐的空間有限，利率可能需要達到限制性水平；第三季度GDP增長已大體停滯，經濟活動在後續兩個季度或將下降。

歐洲央行10月貨幣政策會議紀錄顯示，絕大多數官員支持在10月加息75個基點。歐洲央行執委施納貝爾(Isabel Schnabel)暗示，在通脹繼續對歐元區經濟構成威脅的情況下，下調升息幅度可能為時過早。她指利率可能得提高到限制性水平，目前為止的數據表明，放慢升息步伐的空間有限。

瑞典央行24日宣布，從30日起將基準利率提高75個基點，至2.5厘。

國際油價反覆靠穩，紐約期油報77.98美元，升0.05%，此前曾跌1.3%低見76.89美元；倫敦布蘭特期油報85.15美元，跌0.3%，早段曾最多跌1.8%至83.9美元。

法國CAC指數 歐洲股 瑞典 英國富時100指數 歐洲央行 德國DAX指數 黑色星期五 布蘭特期油 紐約期油

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