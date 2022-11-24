【煤氣003】煤氣公司完成約1萬噸 VCUs 碳交易

煤氣公司 （00003） 表示，已於本周初透過港交所 （00388） 推出之香港國際碳市場交易平台 Core Climate 完成其於平台的首宗碳交易，支持香港碳交易發展。

Core Climate 平台 10 月底推出運作，煤氣公司於本月 21 日參與 Core Climate 交易，成為平台第一批「碳信用」交易用戶。是次交易煤氣公司共購買約 1萬噸 VCUs（Verified Carbon Units「經認證之碳單位」），分別來自兩個位於中國和印度的風能、生物質減排項目。有關碳單位經國際碳減排量登記組織 VERRA 核發，標誌煤氣公司推動本港碳交易市場發展邁出重要一步。

煤氣公司首席投資總裁陳英龍表示，公司樂見 Core Climate 平台正式出台，為亞洲以至全球提供自願碳信用產品及工具交易，公司會繼續透過平台抓緊碳市場帶來之投資機遇，持續推動香港低碳經濟發展。

Core Climate 是個全新的市場平台，旨在將資本與香港、中國內地、亞洲以至其他地區的氣候相關產品及機遇連接起來。企業及投資者可透過Core Climate 分階段獲取產品信息、購買、交收或註銷碳信用產品。平台上的碳信用產品均來自世界各地優質、受國際認證的碳項目，包括避碳及減碳項目，例如避免砍伐森林和增加使用可再生能源，以及林地復育等碳移除項目。

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編輯：胡學能