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【業績｜零售】優品360中期純利大增2.6倍　中期息增逾4倍至8仙

股市 23:32 2022/11/24

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優品360中期純利大增2.6倍　中期息增逾4倍至8仙

優品360 （02360） 公布截至9月底止上半財年業績，收入按年升19.6%至10.31億元，純利按年升2.6倍至8204.9萬元，撇除港府「保就業」計劃補助1799.6萬元，純利亦增1.8倍至6405萬元。中期息大增4.3倍至8仙，收報2.2元計算，現價股息率7.2厘。

重溫優品360上財年業績，可瀏覽【下一頁】

截至9月底，優品360共有144間零售店，按年增加15間店，141間為「優品360˚」，3間為「FoodVille」。集團在香港經營136間店。

集團指，將拓展「優品360˚」及「Foodville」在港、澳及內地的店舖網絡，目標每年淨增加20間零售店舖。「優品360˚」將繼續主力於民生住宅區開展業務，同時持續進行店舖優化工程。FoodVille則目標於高端商場、大面積、高流量及消費力開展業務。

期內，毛利率為35.3%，較去年同期增3個百分點。集團共銷售約900個品牌及逾3000款產品，當中自家佔11個品牌及183款產品，期內銷售額增7.9%至1.51億元。

會員方面按年增9.5%至193.1萬名，當中手機會員增27.9%至81.5萬名。

集團現正積極研究於內地試行電商業務，料今財年內啟用，讓客戶以微信小程式作網購，配送服務涵蓋三公里內客人。

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記者：宋佩恩

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