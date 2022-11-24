【券商點睇】行業地位穩固 東方證券首予盛業「買入」

東方證券表示， 盛業 （06069）上市以來經營穩健，供應鏈資產規模持續擴大，業績表現與戰略發展統一。該行首予 盛業 「買入」評級，預測2022至24年每股盈利分別為0.3元、0.36元及0.42元，目標價7.44港元

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受經濟環境影響以及供應鏈金融業務需求提升，第三方商業保理因服務靈活度較高，比銀行保理與集團附屬保理具獨特優勢，2014至19年CAGR達78%。作為行業龍頭，該行指 盛業的 行業地位穩固，其中連續5年收入貢獻維持在65%以上，但伴隨戰略轉型有小幅下滑。

公司更注重提供以客戶為中心的非確權保理，聚焦基建、能源與醫藥三大抗經濟周期行業，多維度把控風險，2021年不良率壓降至0.29%，但普惠金融理念倡導疊加業務側重轉向低風險，淨利息收益率則受風險偏好影響有所調整。

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該行指公司近年著力開展平台普惠撮合業務，促進優質資產與資金的鏈接，發展平台撮合模式將撬動大額資金滿足市場融資需求。在 構建「資金+科技+平台」三大發展優勢下，公司2021年收入同比增長超2倍，輕資產模式未來可期。

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撰文：鄭昊彤