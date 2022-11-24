【聯繫匯率】又一大鱷聲稱做空港元　Weinstein：好比買一張回報「200：1」彩票

▲ Boaz Weinstein。（路透社圖片）

繼對沖基金經理 Bill Ackman 表示，已通過認沽期權持有大量港元空倉後，信貸交易老手 Boaz Weinstein 亦發推文，表示他和 Bill Ackman 一樣，亦在做空港元。

Saba Capital Management 創始人 Boaz Weinstein 在社交平台上回應 Bill Ackman 的推文，稱：「Bill 的交易好比一張聰明的彩票，我手上也有。」 Ackman 預計，聯繫滙率制度的打破只是時間問題。

Weinstein 在推文中稱，聯匯制度的打破不論看起來有多不可能，回報高達200：1，與同樣6個月時期內諸如IBM等公司發生違約的 CDS 回報相當，「凡事皆有可能，但其中只有一樣稱得上是合理的」。不過，Weinstein 及 Ackman 都未有披露押注規模。

▲ Boaz Weinstein 推文。

金管局：大多質疑是對聯繫匯率的誤解

香港金管局較早前在回應 Bill Ackman 評論的聲明中表示，香港既不需要也無意改變聯繫匯率制度。在運行近40年後，面對大規模資金流動，聯滙制度運作良好。就個別市場參與者不時對聯繫匯率制度表示質疑。這些言論大多是基於對制度的誤解，或基於自己的基金倉位，而金管局對個人觀點不作評論。

財政司司長陳茂波月初出席國際金融領袖投資峰會重申，港元匯率制度堅固，並不點名批評有美資基金近年賭聯匯脫鈎而虧損。市場普遍解讀，陳茂波所暗示的是 Kyle Bass 。

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編輯：胡學能