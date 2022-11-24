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【券商點睇】電動兩輪車龍頭企業市佔升 雅迪控股業績有望再升

股樓投資 22:07 2022/11/24

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開源證券首予雅迪控股（01585）「買入」評級，預計2022至24年歸母淨利潤分別為21.23億、26.84億及32.22億元。在新國標政策推行下，國內電動兩輪車行業逐步趨於高質量、高標準的規範化方向發展，行業競爭格局也會逐步趨於穩定，龍頭企業市佔率會逐步提升。公司作為電動兩輪車行業的龍頭企業，渠道佈局、研發實力、產品換代均領先行業，另外隨著東南亞市場產線逐步建設，業績放量有望再上新台階。


【溫股知新】時間換空間 股票教你揀

 

該行指國內電動兩輪車行業正處於需求持續擴張、供給持續改善的景氣階段。需求方面，短期看新國標強制替換集中釋放需求，加上需求增加及自然更新需求替換，該行預計2022至2025年國內需求平均在6119萬輛左右。由中長期看，東南亞市場在電動化政策驅動下，亦有望迎來電動兩輪車高速發展的黃金階段，類比國內電動化率的進度，該行料遠期到2025年東南亞地區電動兩輪車需求量或達470萬輛。至於供應方面，在新國標推行下國內行業技術壁壘加高下，龍頭企業正加速聚集。另外在新國標催化行業提質增效發展下，行業價格中樞也在逐步抬升。

 

【延伸閱讀】第4季部署：摩通指中資股現屆吸納時機 另推薦10隻高息股，請按【見下頁

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該行認為，公司擁有持續領跑行業的驅動力，主要基於強大的研發實力，為產品持續升級換代不斷注入活力，實現單車利潤不斷攀升；對市場捕捉敏銳，新國標出台後，抓住集中替換需求加速渠道鋪設實現彎道超車，渠道網點佈局大幅領先行業，挖深自身護城河；多元化的營銷推廣，夯實雅迪品牌知名度提升用戶粘性。另外公司已啟動加碼佈局東南亞產能，現有組裝產能20-30萬，遠期將繼續擴建為承接海外市場的需求做準備。

 

【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

 

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撰文：鄭昊彤

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買入 雅迪控股（01585） 港股

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