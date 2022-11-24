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【美股焦點】Wedbush分析師評Tesla優於市場表現 惟收購Twitter鬧劇將持續影響Tesla股價

環球政經 22:14 2022/11/24

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Wedbush 分析師Dan Ives在周三（23 日）將Tesla（美：TSLA）評為優於市場表現，目標價為250 美元。

Ives報告中表示，堅定看好Tesla未來數年的成長前景，但也直言，「收購Twitter帶來的陰霾會持續影響Tesla股價，直到馬斯克（Elon Musk）能找到令投資人安心的方法。」


【同場加映】【溫股知新】時間換空間 股票教你揀

特斯拉周三上升7.82%，優於大盤走勢。花旗分析師Itay Michaeli周三日亦將Tesla評級自「買出」上調至「續抱」。
 

【大行報告】【【iM定存攻略】滙豐12個月定存升至4.3厘 虛銀新客12個月5.5厘仍為最高

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記者：何珊如

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