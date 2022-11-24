【美股焦點】Wedbush分析師評Tesla優於市場表現 惟收購Twitter鬧劇將持續影響Tesla股價

Wedbush 分析師Dan Ives在周三（23 日）將Tesla（美：TSLA）評為優於市場表現，目標價為250 美元。

Ives報告中表示，堅定看好Tesla未來數年的成長前景，但也直言，「收購Twitter帶來的陰霾會持續影響Tesla股價，直到馬斯克（Elon Musk）能找到令投資人安心的方法。」



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特斯拉周三上升7.82%，優於大盤走勢。花旗分析師Itay Michaeli周三日亦將Tesla評級自「買出」上調至「續抱」。



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記者：何珊如