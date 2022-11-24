【美股焦點】感恩節來臨美股連續兩天上漲 美股周四休市周五提早收盤

美國感恩節為周四（24日） ，當日的美國所有金融市場宣布休市一 日，周五（22日）將提早收盤，只開半日。

美股在連續感恩節前夕，連續兩日上漲。市場有消息指，因根據美國聯儲局（Fed）最新公布的會議紀錄，當局曾暗示可能放緩升息步調，從而提振了市場情緒。



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從以往歷史數據來看，Bespoke Investment Group 指出，「從感恩節前的周三收盤到今年年底，標普500指數約有四分之三的時間上漲，平均漲幅為1.93%。但進一步參考全年下跌至少超過10%的年份，由感恩節到年底的正回報機率下降至約50%，平均則為下跌0.1%。」

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記者：何珊如