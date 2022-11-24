【恒大3333】恒大：就武漢項目11地遭無償收回　提行政覆議

▲ 【恒大3333】恒大：就武漢項目無償收回 提行政覆議

中國恒大集團 （03333） 發布通告，就武漢市江夏區人民政府作出關於無償收回集團恒大武漢科技旅遊城項目11宗土地的行政決定，提出行政覆議。恒大表示，項目自2018年已動工設，並就開發情況與武漢市江夏區人民政府一直有溝通。

恒大指出，項目總計24宗土地，淨用地面積5,065.8畝，該決定書僅針對該項目的其中11宗土地，不涉及該項目的其它地塊，政府無償收回的11宗土地涉及淨用地面積2,071.3畝。

恒大於2017年12月以56億元人民幣購買該項目，2018年3月開始動工建設，開發建設情況與武漢市江夏區人民政府有持續的溝通。

該項目最新已開工約126.1萬平方米，已銷售64.9萬平方米（5,330套房），已交樓36萬平方米（2,654套房），未交樓28.9萬平方米（2,676套房）。目前，項目保交樓共12個批次，其中10個批次已正常施工，另2個批次處於恢復施工過程。

項目打造成大型文旅綜合體，恒大投入21億元人民幣建設了約24.2萬平方米的文化旅遊配套項目，包括六國溫泉館、五星級酒店、兒童遊樂城、兒童體驗城、兒童玩具反斗城、博物館、商業街、婚禮莊園、運動中心、飲食中心等，目前絕大部分單體建築外立面已完成，個別單體內裝修基本完成。

【內房危機】恒大債權人據報要求許家印至少向恒大注資156億元 作為接受重組方案的條件

記者：譚志偉