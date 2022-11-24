【創業夢】李小加出席滙豐銀行訪談 分享創業夢 助投資者資金與小微企業精準配置

港交所前行政總裁、滴灌通聯合創始人兼主席李小加出席滙豐銀行訪談節目「WoW Talk」（Wisdom of Wealth Talk），李小加與滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如（Maggie Ng）分享他如何實踐自己與中國數以千萬計小微企業家的夢想。

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今集「WoW Talk」以「千里之行 始於足下」(Dream Big, Start Small)為主題，李小加介紹「滴灌通」一詞來自於傳統灌溉農田的方式，李小加與其創業團隊就取其精準控制灌溉與施予養分的意念，應用在其滴灌通融資的藍本上，希望可以將投資者的資金與內地小微企業做到精準配置，在傳統金融市場的架構以外找到一個簡易的新方式。

「滴灌通」有個「每日收入分成合約（Daily Revenue Contracts、簡稱DRC）」的模式，以小微企的現金流分成作為投資回報。該業務是乘著內地支付系統全面電子化趨勢，才得以實行的獨特創新商業模式。李小加表示，全球資金很大部分投資在小數上市公司，小微企業往往被忽略，市場出現嚴重失衡。而因中國支付體系已全面電子化，能夠連接小微企業資金，現時支付小店亦不再使用現金，顧客透過各種支付系統，將資金聚集到銀行體系，再轉移到小店的銀行賬戶去。小店可以清楚自己的每天收入金額，很多分帳體系亦已經出現。

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記者：陳玉蓮