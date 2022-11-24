【內房維穩】6大內銀向房企意向性授信額度共逾1.2萬億元人民幣　銀保監會：大型銀行建優質房企白名單

人行、銀保監會周三（23日）發布《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》（「十六條」），國有大行密集為房企達成銀企合作協議並提供授信。據公開信息統計，截至今晚（24日），工行 （01398） （12家）、農行 （01288） （5家）、中行 （03988） （3家）、建行 （00939） （8家）、交行 （03328） （2家）、郵儲 （01658） （5家）六大國有銀行已與17家房企達成合作協議，已披露的意向性授信額度合計為12,750億元人民幣。

銀保監會相關部門負責人表示，6家大型銀行認真履行國有大行擔當作為，在前期工作基礎上，圍繞「十六條」（即《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》）監管政策，專題研究細化措施。

該負責人介紹，目前，大型銀行進一步加大工作力度，積極促進房地產市場平穩健康發展。一是迅速建立專項工作機制和向分支機構傳達政策要求，快速形成總行統籌、全條線發力的工作格局。二是合理區分項目子公司風險和集團控股公司風險，建立區域優質房企「白名單」，對於暫時遇困房企存量開發貸款給予展期等安排。三是優化和擴大現有授信審批「綠色通道」模式適用範圍，在落實相關政策的前提下，對於重點客戶、重要項目採取綠色通道形式加快審批和發放。

四是積極配合做好「保交樓」工作，靠前對接專項借款安排，著力推進「保交樓」項目配套融資。五是充分利用併購貸款、投行等工具，積極穩妥推進重點房地產企業風險處置項目並購金融服務。六是積極支持人民群眾住房貸款合理需求，保障受疫情影響、符合延期政策的住房金融消費者的合法權益和徵信保護。

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編輯：胡學能