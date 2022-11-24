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【世界盃賽果】安保路一箭定江山 G組瑞士1：0小勝喀麥隆

世界盃 20:26 2022/11/24

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世界盃早場G組賽事，瑞士與非洲雄獅喀麥隆相遇，憑前鋒比列安保路一箭定江山，以1比0小勝對手。

開賽喀麥隆嘗試從邊路尋找機會，瑞士則受制對方緊迫，加上天氣炎熱，令其行軍速率明顯比對手緩慢。9分鐘喀麥隆麥比奧莫一射，蘇馬撲出不遠，托高伊甘比補射卻一飛沖天。29分鐘，馬田康格拿殺入禁區半傳半射，蘇馬救出再由隊友解圍。32分鐘，瑞士施雲韋迪馬後上傳地波入禁區，可惜隊友未能接應。34分鐘，喀軍馬田康格拿傳中，施雲韋迪馬成功阻止托高伊甘比攻門。上半場補時兩分鐘，瑞士後防文路爾艾簡治接應角球一頂無功而回，半場平淡地以和局完結。

較為受壓的瑞士，卻在下半場先開紀錄。48分鐘沙基利右路傳中，比列安保路接應射入，為瑞士領先1比0。這名出生於喀麥隆、及後選擇代表瑞士的前鋒，並未有為入球慶祝。落後喀麥隆冀收復失地，57分鐘，祖普莫亭落底綫窄角度抽射，被瑞士門將蘇馬擋出底綫。68分鐘，沙基利再次右路傳中，魯賓華加斯撞射被對方門將奧拿拿飛身救出。及後賽事呈膠着，雙方再無辦法取得入球，最終瑞士以1比0小勝喀麥隆。

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撰文 : 黃懌勤

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