【合規科技】金管局：今年首9月零售銀行識別及舉報可疑戶口及網絡個案按年增127%

金管局表示，今年首9個月，零售銀行識別及舉報可疑戶口及網絡的個案較去年同期增加127%，被執法機關凍結或充公的犯罪得益因而增加166%。

該局稱，面對網上欺詐及金融罪行持續增加，局方與銀行的合作方式有所轉變，推動業界朝着以創新科技進行反洗錢工作的方向邁進，其中一項重要元素為零售銀行運用網絡分析。該局認為這方面進度理想，目前約有六成零售銀行運用網絡分析，是3年前的2倍多。

該局與數碼港合作，並由德勤協助，今（24日）舉辦第三次「反洗錢合規科技實驗室」（AMLab 3）。AMLab系列鼓勵銀行創新及採用合規科技，為銀行提供相關知識，並建立銀行與業內專家及服務提供者的獨特聯繫，藉以加強銀行保障客戶的能力，免因欺詐和金融罪行招致損失。

AMLab 3建基於AMLab 1的成果，運用網絡分析應對欺詐風險及減低傀儡戶口網絡騙案所造成的損失。AMLab 3分享良好做法，並為銀行與數據及科技專家提供合作平台，使用合成數據製成網絡圖進行示範測試，協助銀行以較低成本加快落實相關的應用。緊接AMLab 3進行的是今年7月首次推出的「合規科技聯繫」（Regtech Connect），由數碼港的科技公司示範相關合規科技工具和服務，提供一個協作平台與參與的銀行進行開放討論。

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編輯：胡學能