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【泰國訪問團】泰商青睞「香港製造」　陳祖恒：可藉此拓展內地業務

商業 12:00 2022/11/25

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港生產力促進局主席陳祖恒（左）接受本報訪問，提到泰國商界對以香港作為跳板，來拓展國際及內地業務、籌集資金和建立投資夥伴關係深感興趣。

到訪泰國曼谷的香港商貿代表團於21日結束行程，隨團的香港生產力促進局主席陳祖恒（Sunny Tan）特別接受本報訪問，提到泰國商界對以香港作為跳板，來拓展國際及內地業務、籌集資金和建立投資夥伴關係深感興趣。

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陳祖恒表示，泰國訪問團一行共有20多位不同界別的代表，當中包括主要商會領袖，以及來自財經、工商、貿易、創新科技、運輸物流等界別代表。他隨團3日的行程中，與不同的工業代表交流，主要談到疫情近3年間兩地的最新發展，以及推廣了香港在「一國兩制」下可帶來的機遇。

陳指出，不少泰國商家表示有意在港設生產線，「香港製造」甚受青睞，商戶可以此打入國際、大灣區以至整個內地市場。他又提到，生活健康、微電子、保健產品及食品業等向來是本港甚具優勢的製造業，泰國商家於未來可在香港加工產品，並售至內地市場，高增值市場前景下商機大增。

他亦反映，當地生產業的高智能化系統值得借鑒，特別提到參觀泰國正大集團（Charoen Pokphand Group）的經驗。陳表示，該企業務範圍廣泛，高智能化的程度，例如穀物、雞蛋、蝦的生產線，已接近全自動生產，無人化比例極高。「港人可能普遍認為泰國相對落後，惟其實當地的製造業發展蓬勃，香港業界亦可考慮如何吸引更多企業到港設生產線」。

席間香港團亦有播放片段，提到本港最近舉行的重點活動，例如游泳、桌球、舞蹈等國際盛事，目的是解釋香港的經濟活動已開始恢復正常。「當地代表對M+博物館及香港故宮博物館甚感與趣，大型的新地標可吸引更多商家了解香港。」

陳亦反映，有不少泰國政商界於此行中，了解到「0+3」政策下，香港已取消酒店檢疫限制，隨即表示有意於近期增加商業活動往來，料這次外訪能為日後港商在泰國以至東盟的發展，創造更多商機。

同時，此行亦補足了當地商界對本港在國家十四五規劃下的獨特優勢，「他們知道中央有新規劃，但不熟知香港擔任的角色，故是次交流亦提到了不少作為超級聯繫人，本港可提供綜合服務平台的優勢。」

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記者：李智美

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