【碧桂園 2007】 內房利好消息不絕 碧桂園獲多間內銀提供千億人幣授信支持 股價爆升兩成

內房好消息接二連三，刺激內房股又再爆升。其中藍籌股碧桂園（02007）升勢最凌厲，今日（24日）以接近全日最高位收市，單日升兩成，收報2.83元，成交額31.7億元，為今日表現最好藍籌。

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「金融16條」正式出台，多間內銀積極落實支持房地產的具體舉措。內銀先後與龍頭房企，包括與萬科企業（02202）、龍湖集團（00960）、碧桂園等，簽署戰略合作協議，提供大額授信額度，並在開發、個人住房按揭、併購貸款等方面提供融資服務。而碧桂園亦獲郵儲銀行（01658）、中國銀行（03988）、工商銀行（01398）提供信貸支持，市傳總授信額度超過千億元人民幣。

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高盛對此發表報告，指中央確保對內房企業特別是優質民企提供流動性，是內房行業的轉捩點，並預料具質素的民營發展商料將會改善，因此將碧桂園（02007）的投資評級由「沽售」上調至「中性」，資產淨值折讓預測由70%降至60%，目標價亦由2.7元升至3.2元。

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該行表示，碧桂園目前估值進一步下行，但已處於低位，以2022年預測市帳率0.3倍計，現價再下跌的空間有限，再加上碧桂園屬優質民企，相信更容易獲得政府資金援助，因此預期其估值可走出流動性憂慮的低谷。

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記者：郭秀慧