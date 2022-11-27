【創科解碼@iM網欄】中小學夢工程：圖書館智能化

如果你已很久沒有去過圖書館，一旦有機會走進上海長寧區的「新頁書房」，你應該會以為自己走進了科幻世界。它是全上海市第一間深度「智慧圖書館」，剛於10月1日啟用。甫一進去，一位虛擬圖書館職員「馨葉」小姐，便會負責接待工作，為你解答各項有關圖書館的資訊，還可以提供圖書借閱服務。你只須掃描一下「隨申碼」（每位讀者的個人記錄二維碼），「馨葉」就會根據你的借閱記錄，推介合適的圖書給你。找到感興趣的圖書後，你可以透過特別為「新頁書房」開發的手機App，選擇於館內或外借閱讀。若於館內閱讀，圖書會由機械人送到你坐下的位置；若外借閱讀，你又可以到「無接觸智能櫃」領取圖書。

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這間智慧閱讀空間，應用了多項數碼科技，包括一塊小小的RFID（無線射頻識別技術）。RFID並非新發明，但以它配合各種新開發的應用技術，就能帶給人們全新的體驗。現時許多圖書館書籍採用的傳統Barcode（條碼），只要經智能化提升到RFID技術，便可輕易將書籍資料的讀取速度加快90陪，大大加快管理員或讀者搜尋書籍的效率，同時也縮短盤點所需的時間，簡化圖書館的管理工作。

相信如此科幻的智慧圖書館，也會很快在香港出現。康文署早於2018年已向立法會申請近8.8億元撥款，以更新全港所有公共圖書館的系統，並利用RFID把圖書館智能化，預計2024年或之前完成。

而筆者公司也正在努力向本地中、小學推廣「智能圖書館」的普及應用。對學校而言，圖書館智能化既可節省圖書館管理人力需求，更能有效提高學校創新科技的形象，把STEM元素在校內實踐。

現時在疫情下，學生要借、還圖書，必須按學校指定時段分批進入圖書館，逗留時間也有限制。假如學校設置了24小時借還書櫃，同學們就不受時間限制，隨時隨地歸還圖書及借閱心儀的圖書。部分圖書館已經有這種設施，但只是智能化的第一步，更重要是如何和現有系統接軌與同步，由圖書搜尋、借還、上架、點存等，都全面做到自動化與智能化。

跟不少中、小學校長談過，部分會覺得把學校圖書館智能化就像是一項「夢工程」，並非不想做，只是覺得任務艱巨、工程浩大，有點兒卻步或不知從何做起。其實，圖書館智能化必須依靠有經驗的開發及應用團隊，根據校方的不同需求，給予合適的建議及設計出相應的軟件配合，而不是隨便外判給一家公司就會做得好。

筆者建議各校校長或學校圖書館的負責人，在選擇智能化系統供應商時，必須考慮：（1）團隊對RFID的認識和應用經驗；（2）新系統與現有系統是否可以對接；（3）新系統是否可「客製化（Customization）」;（4）供應商在整個開發及啟用可以給予甚麼程度的支援；以及（5）系統運作後的後續支援服務。綜合以上各項，就能大大減低風險，順利提升學校圖書館的價值，提倡校園閱讀風氣。

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作者_謝小江（Nelson）簡介： 個人簡介：萬碧發展有限公司於1987年成立，為香港第一代資訊及科技初創企業，憑藉創新的商業頭腦，令公司成為自動識別行業的市場領導者。Nelson積累了30多年的經驗，與時並進，近年研發標籤機械人，為業界提供自動化印貼標籤管理。

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