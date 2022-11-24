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【騰訊700】騰訊南非大股東10月起沽騰訊　累計套現150億

股市 19:16 2022/11/24

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南非Naspers Ltd.持有多數股權的Prosus財務報亦顯示，集團在今年10月至11月18日間，出售6095.52萬股騰訊股份，獲得19.1億美元（約150億港元）收益。

作為回購計劃的一部分，於今年6月28至9月30日期間，Prosus購買了約415.23萬股Naspers N普通股，總代價6.245億美元，並回購了約5399.14萬股Prosus N普通股，總代價34.9億美元，其中33.8億美元為現金。這些交易的資金主要來自於出售9467.81萬股騰訊股票，收益為38.6億美元（約303億港元）。此外，在今年9月，Naspers通過其子公司MIH Treasury Services Proprietary Limited在市場上購買了151.03萬股Naspers N普通股，總價為2.11億美元。這項交易的資金來自於Naspers在市場上出售的近361.08萬股Prosus N型普通股，產生的收益為2.11億美元。

Prosus據報擬售騰訊派發的美團股份提振現金儲備

彭博報道，Prosus計劃出售騰訊所派發的美團股份，在消費者支出趨弱之際，提振集團現金儲備狀況。

Prosus業績報告指出，其將獲得騰訊派發的大約54億美元的美團股份。今年早些時候，騰訊進行類似派發時，Prosus出售了價值大約40億美元的京東 （09618） 股份。

Prosus股價在阿姆斯特丹收盤上漲2.2%，Naspers在約翰內斯堡上漲0.7%。

此舉將有助於提振Prosus的資產負債表，該公司持有食品外送、旅行預訂和教育等諸多互聯網公司的部分或全部股份。Prosus於2019年從Naspers剝離，其周三公布的電商營收走高，但利潤大幅下滑。

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編輯：胡學能

港股 股票 京東集團—SW（09618） 阿姆斯特丹 荷蘭 京東（美：JD） 非洲 回購 騰訊控股（00700） 騰訊

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