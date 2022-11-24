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【振興影業】亞馬遜擬斥資10億美元拍院綫電影　計劃每年製作12至15部電影

環球政經 19:57 2022/11/24

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據彭博社報道，亞馬遜（Amazon）計劃每年投資逾10億美元製作在院綫上映的電影，報道引述消息人士稱，亞馬遜正計劃每年製作12至15齣電影，不過這只是規劃中的數字。亞馬遜則未有對此作回應。

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彭博社報道又提到，亞馬遜計劃於明年上映少量電影，然後逐年增加產量，並預計在稍後日子，其影片產量可媲美派拉蒙影業（Paramount Pictures）等重要電影製片廠。

今年3月，亞馬遜以84.5億美元收購電影製作商美高梅（MGM），顯示該公司在媒體發展方面的野心。

【騰訊700】一文看盡騰訊阿里績後   大行最新評級和目標價【見下頁

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不過目前，亞馬遜的電影產量仍然落後Netflix，亞馬遜每年發行約24部電影，而Netflix每年發行近100部電影。不過，彭博社補充稱，亞馬遜正在「加大對原創電影的投資」。

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撰文 : 陳楚琨

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