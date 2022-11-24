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【疫市營商】OK便利店7成進口貨品來自日韓　擬擴歐美進口

商業 19:30 2022/11/24

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Circle K認為，便利店作為「最後一哩」的角色變得更重要，發展的潛在空間更廣闊。（資料圖片）

OK便利店Circle K在2020年底由利亞零售，轉售予加拿大企業Alimentation Couche-Tard。為配合總部策略，早前斥千萬元重塑品牌，並更新香港區分店商標。

【Black Friday】 港人「黑色星期五」掃平貨　調查估計每件貨品慳172元

是次Circle K的品牌重塑計劃下，品牌定位以更人性化的個人服務為賣點。在店舖裝潢、員工制服方面，亦一改以往設計。集團認為，近幾年的大環境改變了人們的生活習慣，同時創造了不同市場機遇。香港人接受網購程度大大提高，便利店作為「最後一哩」的角色變得更重要，發展的潛在空間更廣闊。

以產品供應為例，疫情期間及後疫情期，顧客在家的時間增加，故Circle K增加take home產品類別的供應，例如麵包、奶製品、啤酒、麵食及宅在家食品等，令客人使用便利店的場景擴闊。

Circle K希望能回應顧客需要，並精準提供社區的所需，如同食品補給站。該企除了計劃在適合位地點設置形象店外，又透露現時店內所售賣的貨品當中，有7成是來自日本及韓國。而今年歐美出口商的營銷政策下，公司發現顧客對歐美的產品需求有所提升；Circle K的加拿大總部將會為品牌積極探索直接進口產品。

不過，品牌認為全球大環境及本地市場還未完全復甦，產品供應鏈和運輸的不穩定，令物流成本大幅增加。此外，本地勞動力短缺，員工招聘困難，流失率高，將為發展帶來挑戰。

【日本經濟】逾85%日本企業加人工　3年來首度增加佔比

【日本清酒】 獺祭目標海外銷售比例升至9成　4大策略控制出口品質

記者：葉泳珊

 

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