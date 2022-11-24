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英國明年初年度能源費升至4萬 能源危機未解除

環球社會熱點 18:33 2022/11/24

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能源價格持續飆升，英國天然氣和電力市場辦公室（Ofgem）宣布，明年1月起將能源價格上限上調至4,279英鎊（約4萬港元）。不過當局指政府會繼續為家庭提供補貼，確保普通家庭繳交的能源費限制在2,500英鎊以内。

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Ofgem每季會調整能源價格上限，周四（24日）公布價格上限明年初起會加至4,279英鎊，料平均每戶家庭每年能源費增加730英鎊（約6,900港元）。

不過時任首相卓慧思（Liz Truss）10月1日推出能源價格補貼計劃，經政府補貼後，普通家庭平均繳交的年度能源費會限制在2,500英鎊（約2.4萬港元）内。

直至明年4月，政府會上調普通家庭平均繳交的年度能源費至3,000英鎊（約2.8萬港元）。因此即使Ofgem宣布上調能源價格上限，預計不會為民眾的能源開支帶來短期及即時壓力。

諮詢公司Cornwall Insight 預計，Ofgem明年4月會將能源價格上限調整至3,921英鎊（約3.7萬港元），然後明年下半年再調整至約3,400英鎊（約3.2萬港元）。

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英國財政部上周表示，當局10月通過能源法案支持計劃撥款18億英鎊（約170億港元），降低超過2,700萬戶家庭的能源開支。

另外，政府計劃在聖誕節前斥資2,500萬英鎊（約2.4億港元）發起公共宣傳活動，提出8項建議以鼓勵民眾減少消耗能源。

這些建議包括調低鍋爐溫度及在房間無人時關掉暖氣，料每年可為每個家庭節省多達420英鎊（約4,000港元）的能源開支。

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責任編輯：鄭錦玲

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