碧咸有意加入財團收購曼聯 賣盤價傳達756億

英超球會曼聯的班主格拉沙家族開放研究戰略方案，即可能賣盤。曼聯名宿碧咸據報正與潛在買家商討，可能加入財團，尋求成為曼聯未來班主。英媒報稱，格拉沙家族的目標售價可能高達80億英鎊。

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曼聯（Manchester United）班主格拉沙家族（Glazer family）被指正與財政咨詢師商討，探索戰略方案，或考慮出售部分球會，或引入如球場或基建等新投資項目。

英媒鏡報指出，碧咸（David Bechkam）相傳對與曼聯潛在買家商討持開放態度。雖然曼聯市值估價遠超碧咸身家，但預料他有機會加入財團，提高成功收購曼聯的機會。有指碧咸在曼聯球迷心中別具聲望，潛在買家相信對方加入有助收購。

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另外，由於有興趣的買家眾多，格拉沙家族打算開出多達80億英鎊（約756億港元）賣盤價。現時全球體育球隊最高成交價為國家美式足球聯盟（NFL）丹佛野馬（Denver Broncos）的40億英鎊（約378億港元）。

格拉沙家族在2005年時，以7.9億英鎊（約74.6億港元）成功收購曼聯。如果最終以80億英鎊成交，不止打破收購紀錄，格拉沙家族更是大賺離場。

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責任編輯：吳漢培