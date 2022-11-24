【電動車】過去6個月訂單激增　英之傑集團引進電動車品牌ORA吸客

▲ 汽車品牌組合代理商「英之傑集團」引進長城汽車旗下電動車品牌ORA的2款型號。

受惠於香港政府的「一換一」計劃，電動車市場需求於近年激增，汽車品牌組合代理商「英之傑集團」，其大中華區商務總監王卓垣稱，過去6個月的電動車定單激增。

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王表示，不少港人有意透過該計劃購買首部電動車，該企看好國內品牌電動車在港的需求，故引進長城汽車旗下電動車品牌ORA的2款型號，預計可於2023年第2季交車。

他認為，20多萬的價格對不少消費者來說吸引，並已收到部分預定單，表現情況勝預期。「年輕一代的消費者除了看重價格之外，亦會留意車輛的多功能性及智能配套，其中一個型號提供按摩功能，及空調通風前排座位，是銷售賣點之一。」

該企現時以香港和新加坡市場佔比較高，其次是歐洲市場。王提到，引進外地品牌的其中一樣挑戰是，香港屬於右軚駕駛地區，故是次引進的ORA款式是澳洲款。

陳列室打造成多元體驗室

隨着市民需求增加，其品牌及數碼市場推廣總經理葉心明表示，消費者於疫下十分習慣網上購物，該企特地於今年重塑網上平台，提供一站式服務，並有專門團隊解答消費者問題。「之前的網上銷售轉化率不足5%，惟現時已有約4成，足見消費者購物模式轉變是大勢所趨。」

她又指出，該企放於數碼平台的推廣預算亦會相應增加，並反映疫下的網絡銷售佔比激增至近5成。該企亦有意於未來把陳列室打造成多元體驗室，吸引年輕消費者。

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記者：李智美