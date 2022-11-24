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【微信女】「唱高散貨」集團懷疑主腦被檢控、一度在逃　最新以100萬元保釋外出

股市 18:27 2022/11/24

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【微信女】「唱高散貨」集團懷疑主腦被檢控　一度在逃、最新以100萬元保釋外出

證監會近年多次與警方聯合行動打擊俗稱「微信女」的唱高散貨集團，證監會9月公布，向其中一個「組織嚴密的唱高散貨集團」的13名疑犯作出檢控，當中布12人在9月已應訊，惟懷疑主腦之一的譚紹祺未有應訊。證監會今日（24日）公布，譚紹祺今以已在東區裁判法院應訊，並准以100萬元保釋外出，條件是他不得離開香港、交出所有旅行證件及定期到警署報到。

證監會指出，1959年出生的譚紹祺被控串謀詐騙及串謀在涉及證券的交易中使用具欺詐或欺騙意圖的計劃，違反普通法、《證券及期貨條例》第300條以及《刑事罪行條例》第159A及159C條。

串謀詐騙罪行一經循公訴程序定罪，最高刑罰為監禁14年，而《證券及期貨條例》下的市場失當行為罪行的最高刑罰為監禁十年及罰款1,000萬元。

證監會警方檢控13人涉「唱高散貨」 12人提堂、保釋金最高為100萬，可見【下一頁】

證監會：涉2018年至19年挾高兩家股份　社交平台誘使投資者接貨

證監會指，譚紹祺涉嫌在2018年10月至2019年5月期間，與多名人士串謀利用多個代名人帳戶對兩家香港上市公司的股份挾倉，推高股價後再透過社交平台誘使投資者買入該等股份，然後便大舉拋售其股份獲利。

證監會及警方曾多次嘗試聯絡譚紹祺，但不果。裁判官於10月3日發出逮捕譚的手令。

被告暫時無須答辯，案件押後至2023年4月17日。

相關文章：

【微信女】證監廉署動員190人搜查50處所拘8人　涉「唱高散貨」集團、有人試圖循私人飛機逃跑不遂

【微信女案】金滙教育張力強辭任主席及CEO　需要投放更多精力於其他個人承擔上

編輯：麥德銘

金融監管機構 罪案 證監會

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