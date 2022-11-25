【人手短缺】英國食肆餐牌大縮水　減少菜式選擇解困境

▲ 英國有餐廳因廚師不足，唯有減少餐牌上的菜式選擇，冀可維持經營。（法新社圖片）

各地出現人手短缺問題，英國的餐飲業亦不例外。當地有餐廳因廚師不足，唯有減少餐牌上的菜式選擇，冀可維持經營。

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據BBC報道，英國的餐飲業由於缺乏人手、食物材料價格上漲，不少餐廳亦以縮短餐牌為短期對策。另亦有部分餐廳縮短營業時間，甚至部分日子休業。

當地餐廳Green Room一年前原本有5名全職廚師，惟該店經理Claire Riddleston 透露，現時只餘下3名廚師。為了令他們可以應付工作，唯有減少菜式選擇。一年前該店的午市餐牌是A3尺寸，有11道前菜、18道主菜，以及小食和分享拼盤等。由6個月前開始，餐牌已大縮水，變成A4尺寸、雙面印刷，只有4道前菜及9道主菜供客人選擇。

Claire Riddleston解釋，為應對食品價格上升，只能調整餐牌，盡量壓縮成本；同時又要面對能源價格持續上漲的挑戰。另一間餐廳Fourwards 亦有相似的情況，Stacey Ward和丈夫Adam亦把餐牌上的的菜單上10 道前菜和 14 道主菜，減少至 7道前菜和 9 道主菜。

慶幸的是，兩間餐廳均反映目前顧客反應正面，而且理解餐廳的難處。他們亦發現，縮減餐牌意外令食物浪費減少。

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責任編輯：葉泳珊