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【李小加創業】李小加出席滙豐節目談滴灌通：希望可將投資者資金與內地小微企做到精準配置

Hot Talk 18:06 2022/11/24

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港交所 （00388） 前行政總裁、滴灌通聯合創始人兼主席李小加出席滙豐銀行訪談節目，指「滴灌通」一詞來自於傳統灌溉農田的方式，他與其創業團隊就取其精準控制灌溉與施予養分的意念，應用在其滴灌通融資的藍本上，希望可以將投資者的資金與內地小微企業做到精準配置，在傳統金融市場的架構以外找到一個簡易、普惠的新方式。

他透露，「滴灌通」的投資理念和投資模式是將全球資金和小微經濟兩端連接起來，打造除了股和債以外的第三類創新企業融資手段，以收入分成模式來高效地支援小微經濟發展。其「每日收入分成合約（Daily Revenue Contracts、簡稱DRC）」的模式，以小微企的現金流分成作為投資回報。

李小加稱，全球資金很大部分投資到在小數的上市公司，小微企業往往被擠出門外，市場出現嚴重失衡，正因中國支付體系已全面電子化，連接小微企業資金的管道早已打通，現在支付小店亦已不再使用現金了，顧客透過各種支付系統，將資金聚集到銀行體系，再轉移到小店的銀行帳戶去，小店可以清楚自己每天收入金額，很多分帳體系亦已出現。

他續指，相比傳統以股權或放貸的方式入股投資，投資者更傾向這種現金流分成的投資方式，「小店上不了市，投資者亦未必想持有股份，另外投資者也不想對這些小店放貸，雖然可以收取利息，但若出了差錯，相關貸款便會成為不良資產」。

相關文章：

【李小加創業】滴灌通提前完成投資1000家門店　李小加：滯脹與我們的投資太遠了

【李小加創業】滴灌通完成7000萬美元B輪融資　李嘉誠旗下維港投資、鄭志剛有份參與

編輯：胡學能

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