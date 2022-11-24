【iPhone銷量】iPhone 14 Pro供應中斷　官網訂購最快明年才出貨

▲ 據瑞銀發表的報告顯示，iPhone 14 Pro及Pro Max供應中斷，導致等待期拖長至超過一個月。

蘋果（Apple）早前罕見地發表聲明，指因河南鄭州廠區的疫情，iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max的產能受到影響，出貨時間已經延後至12月中旬。惟近日有美國媒體發現，現時iPhone 14 Pro 和 Pro Max的所有型號，官方等候時間已增至41日，預計最快要明年1月3日才會出貨。

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據瑞銀發表的報告顯示，iPhone 14 Pro及Pro Max供應中斷，導致等待期拖長至超過一個月。美國消費者若在當地時間周三（23日）下單，要到明年1月3日才有貨，相當於等41天。至於香港地區，若今（24日）訂購也需待明年1月3日才出貨。

華爾街證券商Wedbush Securities分析師Dan Ives指出，富士康因清零防疫政策下而停工，對蘋果是一大衝擊，加上「黑色星期五」旺季，iPhone 14的需求遠超供應，導致聖誕節前出現嚴重缺貨，變相交貨時間也推遲到明年1月初。

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責任編輯：曾曉汶

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