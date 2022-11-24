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【緣份到了@iM網欄】蓮花池神為何對修行人特別嚴厲

名人薈萃 17:55 2022/11/24

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一位修行人，犯了一個微不足道的小錯誤，就受到了蓮花池神的責備，而另一個人，犯了更大的錯誤，蓮花池神卻不管，這到底是什麼原因？

 

從前有位修行人，心地善良純淨。他在森林裡結舍，每天在大樹下誦經讀法、持咒守戒、打坐入定。

 

一天他打完坐起身走走，一抬頭，看到眼前出現了一個蓮花池，滿池盛開的蓮花，迎風搖曳，十分美麗。他心中歡喜，生起一個念頭：這麼美麗的蓮花，摘一朵帶回精舍，敬放在佛像前，禪坐時聞著蓮花的芬芳，多好啊！

 

於是，他彎身在池邊挑選了一朵蓮花，摘下來。他滿心歡喜地將蓮花雙手捧在胸前，正要離開，耳邊突然傳來一個巨大而又嚴厲的聲音：「你怎敢隨意偷採我的蓮花？」

 

他環顧四周，什麼也看不到，他對著虛空發問：「你是誰？為何說這蓮花是你的？」

 

虛空中的聲音平靜威嚴：「我是這裡的蓮花池神，池中所有蓮花都因我的呵護而盛開。你是修行人，心起貪念，偷採我的蓮花，現在還不知反省，是何道理！？」

 

修行人頓感慚愧，於是他朝著虛空頂禮：「尊敬的蓮花池神！我知道錯了，從今以後絕不會貪取任何不屬於自己的東西。

 

這時，另一個陌生人走近了蓮花池邊，只見那人低頭自語：「哇！這麼好的蓮花啊！我何不摘了拿到集上，能賣很多錢呢！賣了錢我一定再上賭場，把昨天輸的錢贏回來！」

 

 

說罷，那人就跳進蓮花池，很快就把整池的蓮花摘個精光，滿心歡喜地離開。滿池蓮葉被他弄得狼藉一片，池底污泥泛起，變成了一潭濁水。

 

修行人看得目瞪口呆，心中充滿疑惑，感到既委屈又不滿，他對著虛空說：「蓮花池神呀！我只不過採了一朵蓮花，你就那麼嚴厲地斥責我，剛才那個人採光了你所有的蓮花，將整個蓮花池都踐踏了，你卻視而不見、一言不發，這公平嗎？」

 

 

你是個修行人，如同那塊潔白的布匹，我呵斥你是為了提醒，讓你及時意識到自己的污點，去掉它，你應為此感到高興才是。而那賭徒，已沉淪太久，難有改過之念，自會墜入報應之道，我又何必呵斥他呢！」

 

蓮花池神繼續說：「作為一個修行人，凡事應先修正自已的行為！怎能向外求，盯著別人的錯誤呢？」

 

蓮花池神說了一首偈子：

若真修道人，不見別人過。

常看人人過，何時得解脫。

這時修行人才悟到，剛才自己豈不是盯著別人的過錯不放嗎？難怪打坐常陷入昏沉啊。一味誦經持咒，不等於修行，遇事不責己過，反遷怒他人，又如何能獲得解脫呢！

套用在自己身上，未學佛前的我也覺得自己是一個不錯的人，當明白真正的因果，回看自己的「起心動念」，實在感到慚愧，根本配不上「好人」兩個字。而因果並非修行人才有的，只是我們可能比非修行人容易反省和覺悟。

作者_旺秋（賴櫻華）簡介：

學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。

Blog：https://wongchau.wordpress.com/author/wongchau/page/128/

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