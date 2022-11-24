英倫銀行首席經濟師警告 勞動力外流嚴重或迫使加息

各國央行面臨加息壓力，英倫銀行首席經濟師皮爾指英國勞動力市場外流的情況更趨嚴重，警告上述情況或會迫使英倫銀行進一步加息。

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英國就業率仍低於新冠疫情前水平，官方數據顯示因長期患病人數創新高及提前退休人數增加，全國增加近63萬人被列為非從事經濟活動人士。

皮爾（Huw Pill）周三（23日）於倫敦向商界領袖發表演説，稱自新冠疫情以來有超過50萬工人離開英國勞動力市場，或會加劇通脹壓力。

他指出經濟變得更不活躍，不少處於工作年齡的成人失業或正在尋找工作。工齡人口於勞動力市場的不活躍度上升，會帶來不利供應的衝擊，會增加貨幣政策面臨短期權衡取捨的難度。

英國職位空缺創破紀錄高位，失業率亦處於70年代以來最低的水平。皮爾憂慮勞動力外流或進一步推動僱主加薪，企業同時或會加價以補貼加薪帶來的額外開支，反過來或引發通脹。

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他基於能源價格演變及勞動力市場發展兩大因素的考慮，估計接下來要繼續加息，以應對當前通脹壓力並完成必要貨幣政策正常化。

不過皮爾指勞動力市場收緊程度較預期強，不過目前有部分跡象表明隨著經濟陷入衰退，勞動力市場開始轉向，職位空缺也有穩定趨勢，料有助抵消國内通脹壓力及緩解通脹持續存在的威脅。

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責任編輯：鄭錦玲