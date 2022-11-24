俄羅斯復產前蘇聯品牌汽車 似足中國JAC車輛

多間外國企業因俄羅斯入侵烏克蘭，宣布撤出當地，包括多間車廠。俄羅斯早前宣布，將重新生產前蘇聯時期的汽車品牌「Moskvich」，近日終有成品車現身。據悉，車身採用中國江淮汽車（JAC）的設計，並在雷諾於俄羅斯的廠房生產。

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俄羅斯政府周三（23日）公布，前蘇聯汽車品牌Moskvich睽違20多年再次推出新車。路透社引述消息人士指出，Moskvich新車採用JAC的設計﹑工程及平台，零件亦由中國運至，車身不少零件亦有JAC貼紙。

然而，Moskvich項目經理克柳申（Maxim Klyushkin）拒認JAC是合作伙伴，指俄羅斯貨車生產商Kamaz為外部伙伴，同時亦有一間遠程拍擋。Kamaz發出聲明，指首輛Moskvich新車將在今年12月出廠，但暫未公布售價。

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俄羅斯工業及貿易部長曼圖羅夫（Denis Manturov）表示，車廠短期目標是在2023年底時，在小型零部件組裝工序上加入當地供應商參與。工業及貿易部指出，車廠全面恢復生產力能為約4萬人創造職位。

法國車廠雷諾（Renault）今年5月宣布，所持有的俄羅斯最大汽車製造商AvtoVAZ近68%股份出售予當局支持的汽車研發中心NAMI、並向莫斯科市政府出售雷諾俄羅斯業務及當地一間工廠。Moskvich新車正是由雷諾的舊車廠生產。

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責任編輯：吳漢培