機械臂輔助肝切除手術系統 助病人更快復元

▲ 外科專科醫生鄧宗毅醫生（右）與兩名曾接受機械臂輔助肝切除手術的肝癌患者蘇先生（左）及趙先生（中）

肝癌早期無明顯症狀，患者或會經身體檢查才赫然發現患肝癌，部分病人可接受切除手術根治。有外科專科醫生表示，肝臟切除手術由以往需在上腹開大刀，現今已演變成只需開數個小切口的微創腹腔鏡，甚至是機械臂輔助完成手術。其中，機械臂輔助手術系統具備不同功能，有助醫生進行更精確的手術，及幫助病人術後復原元更快。

約有兩成肝癌患者，經檢查後發現肝功能尚算正常、只有一邊肝葉受影響，可透過手術切除癌變腫瘤及組織。外科專科醫生鄧宗毅醫生強調，開刀與否亦需要考慮包括肝臟腫瘤大小、是否靠近血管、有否轉移、病人的肝功能和身體狀況等因素。

鄧宗毅醫生表示，傳統開腹式手術需在上腹開長長大切口，微創腹腔鏡手術則只需在肋骨對下位置切開數個小切口，不過兩種手術都有其局限，前者的傷口大，痛人的痛感無疑也較大；後者的手術器械活動幅度受限，也難以處理複雜肝切除手術。

微創機械臂輔助肝切除手術 避免大傷口、長疤痕 降感染風險

至於機械臂輔助手術系統，鄧宗毅醫生指其功能包括放大3D高清視覺達10倍及過濾顫抖等，再加上手術器械有七種活動角度，大大提升靈活度，有助醫生施行更精準的肝切除和縫合，處理大範圍肝臟切除等複雜手術；精確的手術加上較細的傷口，均有助降低病人感染風險、縮短住院時間和加快復元。60歲的趙先生便是受惠於機械臂輔助手術的其中之一人。

趙先生去年確診患肝內膽管癌，惟憂慮傳統手術需在上腹開大切口，在醫生的建議下，最終接受微創的機械臂輔助手術，切除左半肝。他呼籲同路人面對早期肝癌，不用過份恐慌，在科技日異下，現時已有更優化的手術方式可減少感染風險及避免留下長長疤痕。

同樣於去年確診肝細胞癌的75歲蘇先生，經接受機械臂輔助手術切除肝右後下葉，只住院五天，出院後毋須再服用止痛藥。鄧醫生補充，大部分病人接受機械臂輔助肝切除手術後，只需住院五至七日，傳統的開腹式肝切除手術普遍需住院七至十日。



（特約）