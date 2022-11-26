【清酒新世界@iM網欄】長野縣出色酒米 御湖鶴．二

每個人都有夢想，為了實現夢想人人都努力，諏訪御湖鶴酒造場也不例外，他們有一個夢想：釀造出來的日本清酒能夠震撼世界，同時希望在2035年之前能夠成為世界頂級餐廳採用的清酒，並在第一的位置有「御湖鶴」的名字！這個夢想終於達成了，御湖鶴今年獲得了IWC（國際葡萄酒挑戰 International Wine Challenge）純米吟釀的Champion（冠軍）！

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這證明了酒造每天均竭盡所能，努力地一步一步往第一名進發，在得到認同後自然會提升御湖鶴的地位，同時令日本清酒具有與葡萄酒相媲美的地位。

御湖鶴通過與當地農民的合作實現了不同的米種一起種植的產品綫，在日本百名山之一的八岳一帶稻田承包種植，酒造一共採用6種酒米，包括：山恵錦、美山錦、人心地、金紋錦、山田錦和五百萬石，大部分都是長野縣出色的酒米。此外，酒造要求合作的農民以長野縣為中心，這樣一來農民本身就熟悉這裏的稻田，能更好發揮他們的技術，以及採用高科技來種植酒米。

御湖鶴為了生產出優質而穩定的清酒，他們認為固定的農民和稻田是非常重要，認為即使是每天吃的米飯，也會因生產者和產地而異，所以確定固定的農民和稻田這兩個重要的因素後，產出出色的酒米才開始生產清酒，確保質量穩定。酒造希望人們可以對比來自不同的米種和產地的清酒風味，並享受這些的差異，有如葡萄和風土來選擇葡萄酒一樣。

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作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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