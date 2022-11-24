【電動汽車】特斯拉新廠有望落腳南韓 預計明年向南韓採購過百億美元零件

電動車大廠Tesla近年持續加強海外布局。根據外媒報導，馬斯克（Elon Musk）近日親自點名，表示南韓是Tesla加速布局亞洲製造的首選地之一，因此目前有不少猜測認為Tesla的新廠很大機會落腳南韓。

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馬斯克與尹錫悅早前通過視訊談話時表示Tesla有意與南韓加強供應鏈合作，南韓當局亦積極拉攏馬斯克，希望說服特斯拉赴韓設廠。馬斯克認為南韓確實適合當新廠設廠地點，已納入候選，但設廠地點選擇有諸多考量因素，包括人力品質、技術水準和工業設施，因此將會持續評估各個候選國的條件，再做決定。南韓方面引引述馬斯克表示：「在Tesla持續擴大與南韓供應鏈合作的情況下，預計2023年向南韓供應鏈採購零件價值超過100億美元。」

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除了南韓，印度、印尼等國也大力爭取特斯拉落腳設廠。在2021年，印度政府便提出若特斯拉點頭在印度生產電動車就提供獎勵，保證生產成本低於中國上海廠。

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記者：鄭日棱