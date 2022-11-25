【業績｜彈珠機】DYNAM JAPAN：行業面臨調整、遊戲館料少2000間　半年純利跌65%　中期息折合0.1393港元（第二版）

▲ 【業績｜彈珠機】DYNAM JAPAN半年純利跌65% 中期息折合0.1393港元

日本彈珠機營運商DYNAM JAPAN （06889） 公布截至9月底半年業績，期內收益按年增長10.4%至562億日圓（約30.48億港元），盈利跌65%至11.87億日圓（約6400萬港元），中期股息2.5日圓（0.1393港元）。

董事Akira HOSAKA指，遊戲館面臨調整，整個行業的遊戲館在日本的數據銳減，預料在日本的遊戲館數目會減少2000間至6000間。他又指，日本的遊戲館顧客已回到2019年疫情前的70%水平，但因應日本再度爆發疫情，料客流量不會大幅上升，短時間内將維持平穩。

截至期末，DYNAM共有433間遊戲館，11月推出智能老虎機，明年春季推出智能彈珠機以恢復盈利能力。

DYNAM JAPAN表示，盈利下跌主要由於日式彈珠機及角子機折舊負擔擴大，以致開支及電費上升，令彈珠機業務開支增17%至522.46億日圓。Akira HOSAKA解釋，基於監管要求，眾多日式彈珠機需要更新，是次反映的折舊是於兩年前進行，故大部分折舊在上半年度反映，料下半年度業績受到折舊影響會大幅減少。

以業務劃分，DYNAM JAPAN半年彈珠機業務總收益按年增10%至551.5億日圓。期內，總投注減少3.7%至2459.8億日圓，總派彩跌7%至1908.31億日圓。

至於澳門市場，執行董事Kimiharu SATO表示，由於疫情防控措施，澳門市場的增長放緩，公司會待當地完全開放後方會再加強推廣。

飛機租賃業務收益按年增38%至10.45億日圓，因期內收購及租貸新飛機。管理層指，公司現有4架飛機，同時亦承諾以170.88億日圓購買兩家空中巴士，料將會於明年7至12月交付，屆時總數會增至6架，並看好該市場的前景。

（第二版加入業績會內容）

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記者：宋佩恩、伍健文