  • 22°C
香港時間 : 20221124日 (週四) 19:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜彈珠機】DYNAM JAPAN半年純利跌65%　中期息折合0.1393港元

股市 19:00 2022/11/24

分享：

分享：

【業績｜彈珠機】DYNAM JAPAN純利跌65%　彈珠機折舊致開支增17%

日本彈珠機營運商DYNAM JAPAN （06889） 公布截至9月底半年業績，期內收益按年增長10.4%至562億日圓（約30.48億港元），盈利跌65%至11.87億日圓（約6400萬港元），中期股息2.5日圓（0.1393港元）。

DYNAM JAPAN表示，盈利下跌主要由於日式彈珠機及角子機折舊負擔擴大，以致開支及電費上升，令彈珠機業務開支增17%至522.46億日圓。

以業務劃分，DYNAM JAPAN半年彈珠機業務總收益按年增10%至551.5億日圓。期內，總投注減少3.7%至2459.8億日圓，總派彩跌7%至1908.31億日圓。

飛機租賃業務收益按年增38%至10.45億日圓，因期內收購及租貸新飛機。

截至期末，DYNAM共有433間遊戲館，11月推出智能老虎機，明年春季推出智能彈珠機以恢復盈利能力。截至期末，集團已承諾以170.88億日圓購買兩家空中巴士A321neo業務。

相關文章：

【業績｜彈珠機】DYNAM JAPAN：日圓波動對業務影響不大　疫情無阻年輕客群光顧彈珠機　

【業績｜彈珠機】DYNAM JAPAN開市升0.45%　全年盈利回升逾1倍、股息率受累日圓貶值　收入料需數年才重返疫情前

記者：宋佩恩

純利 空中巴士 電費 遊戲 電玩手遊 港股 DYNAM JAPAN（06889）

上一篇文章

【恒指夜期+北水】北水走資25億　沽盈富換馬碧桂園（不斷更新）

下一篇文章

【微信女】「唱高散貨」集團懷疑主腦被檢控、一度在逃　最新以100萬元保釋外出
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】美股感恩節假期休市　道指期貨升44點、納指期貨升0.2%
【美股期貨】美股感恩節假期休市　道指期貨升44點、納指期貨升0.2%
【世界盃賽果】西班牙大炒哥斯達黎加7比零　日本反勝德國2比1　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】西班牙大炒哥斯達黎加7比零　日本反勝德國2比1　一文看清世界盃賽果
【內房危機】工行向12內房提供逾6500億融資支持、國有銀行單日批近萬億　碧桂園發力升兩成、李克強：保交樓借款盡快落實
【內房危機】工行向12內房提供逾6500億融資支持、國有銀行單日批近萬億　碧桂園發力升兩成、李克強：保交樓借款盡快落實
【恒指夜期+北水】北水走資25億　沽盈富換馬碧桂園（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水走資25億　沽盈富換馬碧桂園（不斷更新）
【聯繫匯率】對沖基金大鱷Ackman：持大量港元空倉博脫鈎　10年前曾「調轉炒」損手、金管局批誤解（第三版）
【聯繫匯率】對沖基金大鱷Ackman：持大量港元空倉博脫鈎　10年前曾「調轉炒」損手、金管局批誤解（第三版）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升85點　滙豐ADR越46關　李克強主持國常會：適時降準（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升85點　滙豐ADR越46關　李克強主持國常會：適時降準（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款