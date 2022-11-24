【業績｜彈珠機】DYNAM JAPAN半年純利跌65%　中期息折合0.1393港元

▲ 【業績｜彈珠機】DYNAM JAPAN純利跌65% 彈珠機折舊致開支增17%

日本彈珠機營運商DYNAM JAPAN （06889） 公布截至9月底半年業績，期內收益按年增長10.4%至562億日圓（約30.48億港元），盈利跌65%至11.87億日圓（約6400萬港元），中期股息2.5日圓（0.1393港元）。

DYNAM JAPAN表示，盈利下跌主要由於日式彈珠機及角子機折舊負擔擴大，以致開支及電費上升，令彈珠機業務開支增17%至522.46億日圓。

以業務劃分，DYNAM JAPAN半年彈珠機業務總收益按年增10%至551.5億日圓。期內，總投注減少3.7%至2459.8億日圓，總派彩跌7%至1908.31億日圓。

飛機租賃業務收益按年增38%至10.45億日圓，因期內收購及租貸新飛機。

截至期末，DYNAM共有433間遊戲館，11月推出智能老虎機，明年春季推出智能彈珠機以恢復盈利能力。截至期末，集團已承諾以170.88億日圓購買兩家空中巴士A321neo業務。

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記者：宋佩恩