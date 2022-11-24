【英超】曼聯班主尋賣盤　傳蘋果、碧咸有意收購　富瑞料競投過程激烈（第二版）

▲ 【英超】曼聯班主尋賣盤、股價單日升兩成半 富瑞料競投過程激烈

英超球會曼聯（美：MANU）香港時間周三（23日）凌晨宣布球星C朗提早解約後，公布啟動新經營策略檢討，不排除出售球會、接受注資及其他交易。市場隨即傳出不少潛在買家，包括前曼聯球星碧咸擬夥拍英國首富拉特克利夫（James Ratcliffe）收購曼聯。而據英媒《每日郵報》引述消息指，蘋果（美：AAPL）亦有意以58億鎊（約549.17億港元）提出收購。

曼聯尋求賣盤消息下，曼聯美股周三大升25%，收報18.8美元，成交額逾2.9億美元。曼聯最新市值約31億美元。於周二盤前交易，曼聯升0.9%。

券商富瑞認為，曼聯在媒體影響力出眾，是「真正獨特的資產」，預料競投過程激烈。

與英超勁旅車路士年內賣盤金額達42.5億英鎊相比，富瑞分析師認為，曼聯現時估值較同業有差距，因曼聯擁有的球場資產、影響力、粉絲數量和收入都較車路士優勝。

Hargreaves Lansdown：加密資產對曼聯的附加價值已減少

資產管理基金Hargreaves Lansdown的分析師Susannah Streeter表示，曼聯委任為車路士賣盤的投行The Raine Group值得關注。另外， Streeter表示，自FTX醜聞爆發後，市場認爲加密資產對於曼聯的附加價值已減少。曼聯是首支推出加密貨幣的英超球隊，推出「$CITY」代幣，並早前宣布與區塊鏈公司Tezos合作，而Tezos每年價值2000萬英鎊（約2.11億港元）的贊助將覆蓋曼聯的訓練裝備。

曼聯公布，為促進球會的最終發展，董事會將考慮所有選項，包括接受新投資、出售球會及其他交易。曼聯稱，公司會評估球隊的基礎設施，以及爭取擴充全球商業營運，確保球會的男、女子及青訓隊，以至球迷和股東受惠。

曼聯稱，已委任The Raine Group為財務諮詢，Latham ＆ Watkins LLP擔任法律顧問，而Rothschild and Co.是曼聯股東Glazer家族的財務顧問。

（第二版加入市傳潛在買家）

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編輯：伍鍵文