【網絡攻擊】歐洲議會認定俄羅斯支持恐怖主義　官網慘遭DDoS報復

▲ 歐洲議會官網遭到分散式服務阻斷（DDoS）攻擊，據稱該行動是由親俄的黑客集團Killnet所發動。

歐洲議會（European Parliament）昨（23日）基於俄烏戰爭，宣布認定俄羅斯是「支持恐怖主義國家」(state sponsor of terrorism)，並譴責俄軍在對烏克蘭的戰爭中所犯下的暴行。惟當日下午，歐洲議會官網就遭到分散式服務阻斷（DDoS）攻擊，據稱該行動是由親俄的黑客集團Killnet所發動。

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據法新社報導，歐洲議會議長Roberta Metsola於Twitter表示，歐洲議會正遭受複雜的網路攻擊，據悉一個親克里姆林宮的組織聲稱犯案。歐洲議會發言人Jaume Duch Guillot也表示，歐洲議會英文網站成為DDoS攻擊的目標。

資訊安全網站BetterCyber則表示，此攻擊源自親俄黑客團體Killnet，該集團宣稱，它們讓歐洲議會官網休息了4小時。近來Killnet活動頻繁，除了攻擊歐洲議會，早前也曾向美國多個主要機場、美國財政部以及州政府網站發動DDoS攻擊。

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責任編輯：曾曉汶

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