▲ 【香港經濟】以香港為地區總部的境外公司跌至1411間 較3年前少130間、美資成流失重災（附最新5年數據）

政府統計處公布最新調查報告《2022年有香港境外母公司的駐港公司按年統計調查》。以今年6月1日數據，母公司在境外的駐港公司數目為8,978間，為近4年來首次跌穿9,000間，當中2022年以香港為地區總部的境外公司共1,411間，較去年少3%或46間，為連續三年下跌，較2019年統計時累減8%或130間。

2022年以香港為地區總部的公司中，251間為內地公司，較去年微跌1間，但比4年前大增54間，比例由2018年的12.9%增至17.8%。

以香港為地區總部的美資公司則有較明顯流失，最新數目為240間，較去年少14間，比4年前大減50間，比例從2018年的19%跌至17%。

日資公司則輕微增加兩間至212間，較4年前則少32間，比例由15.9%縮至15%。

近5年數據：以香港地區總部、地區辦事處的公司正減少

據港府分類，2022年在香港設立「地區辦事處」的公司共2397間，較去年少86間；2022年在香港設有「當地辦事處」的公司共5170間，較去年多61間。

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 地區總部 1530 1541 1504 1457 1411 地區辦事處 2425 2490 2479 2483 2397 當地辦事處 4799 5009 5042 5109 5170 總計 8754 9040 9025 9049 8978

整體以言，在香港設據點的境外公司中，母公司來自內地的企業居榜首，共有2,114間公司，之後分別為日本（1,388間）、美國（1,258間）、英國（655間）及新加坡（463間）。

按行業分類而言，進出口貿易、批發及零售業居首位，共有4,170間公司，其次是金融及銀行業（1,683間）和專業、商用及教育服務業（1,308間）。

2022年有香港境外母公司的駐港公司在香港的總就業人數約為468,000人，較去年統計減少5000人。

統計處表示，60%受訪海外公司表示其在香港業務計劃於未來3年內維持不變，而13%表示計劃擴充在港業務。此外，16%表示未能肯定其業務計劃，而3%的公 司則計劃把部分或全部在香港的業務逐步終止或遷離香港。

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港府的分類：

地區總部：是指有香港境外母公司，並對區內（即香港及另一個或多個地方）各辦事處及／或運作擁有管理權的一家辦事處。

地區辦事處：是指有香港境外母公司，並負責協調區內（即香港及另一個或多個地方）各辦事處及／或運作的一家辦事處。

當地辦事處：是指有香港境外母公司，而只負責香港（但不負責任何其他地方）業務的一家辦事處

編輯：麥德銘