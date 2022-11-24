【香港經濟】以香港為地區總部的境外公司跌至1411間　較3年前少130間、美資成流失重災（附最新5年數據）

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政府統計處公布最新調查報告《2022年有香港境外母公司的駐港公司按年統計調查》。以今年6月1日數據，母公司在境外的駐港公司數目為8,978間，為近4年來首次跌穿9,000間，當中2022年以香港為地區總部的境外公司共1,411間，較去年少3%或46間，為連續三年下跌，較2019年統計時累減8%或130間。
2022年以香港為地區總部的公司中，251間為內地公司，較去年微跌1間，但比4年前大增54間，比例由2018年的12.9%增至17.8%。
以香港為地區總部的美資公司則有較明顯流失，最新數目為240間，較去年少14間，比4年前大減50間，比例從2018年的19%跌至17%。
日資公司則輕微增加兩間至212間，較4年前則少32間，比例由15.9%縮至15%。
據港府分類，2022年在香港設立「地區辦事處」的公司共2397間，較去年少86間；2022年在香港設有「當地辦事處」的公司共5170間，較去年多61間。
|2018年
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|地區總部
|1530
|1541
|1504
|1457
|1411
|地區辦事處
|2425
|2490
|2479
|2483
|2397
|當地辦事處
|4799
|5009
|5042
|5109
|5170
|總計
|8754
|9040
|9025
|9049
|8978
整體以言，在香港設據點的境外公司中，母公司來自內地的企業居榜首，共有2,114間公司，之後分別為日本（1,388間）、美國（1,258間）、英國（655間）及新加坡（463間）。
按行業分類而言，進出口貿易、批發及零售業居首位，共有4,170間公司，其次是金融及銀行業（1,683間）和專業、商用及教育服務業（1,308間）。
2022年有香港境外母公司的駐港公司在香港的總就業人數約為468,000人，較去年統計減少5000人。
統計處表示，60%受訪海外公司表示其在香港業務計劃於未來3年內維持不變，而13%表示計劃擴充在港業務。此外，16%表示未能肯定其業務計劃，而3%的公 司則計劃把部分或全部在香港的業務逐步終止或遷離香港。
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編輯：麥德銘