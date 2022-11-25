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【業績｜電商】友和跌6%　半年經調整純利增1.32倍、不派息　商品交易額增27%　每張訂單的客單價約1,880元

股市 09:54 2022/11/25

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【業績｜電商】友和半年經調整純利增1.32倍、不派息　商品交易額增27%　每張訂單的客單價約1,880元

友和集團  （02347）  公布截至9月底上半財年業績，經調整純利增1.32倍至1575.1萬元，列帳業績虧轉盈，淨賺100.7萬元，不派中期息。友和解釋，盈利上漲與收益增長，截至9月底止註冊會員人數增長34%至87.6萬名，營運效率帶動毛利及毛利率增長，以及有效成本控制有關。

友和今（25日）跌5.9%，報0.96元。

集團上半財年總商品交易額增長約27.2%至4.83億元，承接訂單數目增加19.5%至約25.7萬份，每張訂單的客單價增加6.3%至約1,880元。

友和上半財年收入增30%

友和上半財年收入增30%至4.48億元。以收入劃分，家庭電器收入增48%至2.14億元；電子產品收入則減少3%至9180萬元；美容及護理電子產品收入增20%至6118.3萬元；電腦及電腦周邊產品收入增66%至5803.9萬元；生活時尚產品收入增15%至2223萬元。

友和主席兼執行董事胡發枝指，對未來半年發展前景仍樂觀，將透過獲取新客戶，提升客戶重複購買率及併購方式增長，平台商戶加盟模式（3P）已於11月中開始初步營運，相信為集團強勁增長點。

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記者：宋佩恩

港股 銅鑼灣 友和集團（02347） 業績公布

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