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美聯指「轉買為租」料持續增加　料整體租金明年升約5%　夥虛擬銀行推「先租後付」貸款

股樓投資 17:21 2022/11/24

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美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，樓市氣氛不盡明朗，不少市民以審慎態度入市，近期接連出現「轉買為租」。另預計未來半年逾萬伙新盤單位入伙，料租務個案持續增加。明年租金隨經濟走勢復甦，其中中小型單位租金向上升約5%，而豪宅租金近期表現向好，主要因為外地客源逐漸重新回到本港市場，如通關持續放寬，該類型物業租金指數會睇高一線，有機會跑贏其他類型單位。該行特意夥拍Fusion Bank為樓市引入「先租後付」概念，提升租客租住單位及業主放租的自由度。

Fusion Bank董事總經理、副行政總裁、首席財務官岑志豪就表示，相信能帶來新價值，為業主及租客提供靈活選項，體現金融科技。相信能吸引熟悉新科技的年輕人選用。

Fusion Bank信貸業務主管總監黃麗玲說，租客透過Fusion Bank App申請貸款，無需證明文件兼享極速批核，由於透過貸款可以一次過預繳首年租金加按金，租客可能因而獲得更多的議價條件，爭取租金折扣。﻿而首三個月為「還款假期」，還款期最多攤分至60個月。作為業主就可預收全年租金，避免欠租風險。

延伸閲讀【有相睇】淘大花園山池景罕有放盤545萬售 原業主減價助年輕情侶上車【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

布少明 虛擬銀行 美聯物業

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