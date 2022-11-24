美聯指「轉買為租」料持續增加　料整體租金明年升約5%　夥虛擬銀行推「先租後付」貸款

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，樓市氣氛不盡明朗，不少市民以審慎態度入市，近期接連出現「轉買為租」。另預計未來半年逾萬伙新盤單位入伙，料租務個案持續增加。明年租金隨經濟走勢復甦，其中中小型單位租金向上升約5%，而豪宅租金近期表現向好，主要因為外地客源逐漸重新回到本港市場，如通關持續放寬，該類型物業租金指數會睇高一線，有機會跑贏其他類型單位。該行特意夥拍Fusion Bank為樓市引入「先租後付」概念，提升租客租住單位及業主放租的自由度。

Fusion Bank董事總經理、副行政總裁、首席財務官岑志豪就表示，相信能帶來新價值，為業主及租客提供靈活選項，體現金融科技。相信能吸引熟悉新科技的年輕人選用。

Fusion Bank信貸業務主管總監黃麗玲說，租客透過Fusion Bank App申請貸款，無需證明文件兼享極速批核，由於透過貸款可以一次過預繳首年租金加按金，租客可能因而獲得更多的議價條件，爭取租金折扣。﻿而首三個月為「還款假期」，還款期最多攤分至60個月。作為業主就可預收全年租金，避免欠租風險。

延伸閲讀【有相睇】淘大花園山池景罕有放盤545萬售 原業主減價助年輕情侶上車【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同場加映【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

同場加映【溫股知新】時間換空間 股票教你揀

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【 http://imoney.hket.com/article/3399982】