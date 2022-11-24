【有相睇】淘大花園山池景罕有放盤545萬售　原業主減價助年輕情侶上車

利嘉閣鮑允中表示，牛頭角淘大花園P座高層4室，實用面積322平方呎，一房間隔，以545萬元成交，實用呎價16,925元，單位外望翠綠山巒及佐敦谷泳池，屬屋苑罕有放盤。原業主於2008年以180萬元購入上述單位，持貨逾14年，現轉手賺約365萬元。

原業主本叫價580萬，曾打算放租1.4萬，被買家真誠感動，減價協助兩位年輕人上車組織幸幸福家庭。新買家鍾情P座4室單位，前後幾星期於淘大睇樓亦覺得美中不足。見近日睇樓量急增，價錢對比先前時間亦累積近一成跌幅，認為屬入市時機。所以早上睇完單位、再約未婚妻晚上翻睇，隨即翌日扑鎚落訂購買心頭單位。

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