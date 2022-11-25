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【業績│珠寶】周大福挫一成、半年純利跌7%息維持0.22元　料全年內地零售點可達7000個

股市 09:34 2022/11/25

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【業績│珠寶】周大福半年純利跌7%、息維持0.22元　料全年內地零售點可達7000個

周大福珠寶 （01929） 截至9月底止半年純利下跌6.8%至33.36億元，主要經營溢利下跌2.7%至43.49億元。周大福派中期息0.22元。周大福指，相信內地經濟逐步復甦的趨勢不變，亦看好內地珠寶市場的前景，預計於2023財政年度內，內地零售點數目可達7,000個。

周大福績後股價早段跌一成，低見13.9元。

周大福未來策略會聚焦於提升品牌定位

港澳同店銷售增長1.3%，內地同店銷售下跌7.8%。期內營業額升5.3%至465.35億元。周大福稱，現階段會維持審慎的成本控制策略，以紓緩短期內面對的各種挑戰，未來策略會聚焦於提升品牌定位，打造品牌差異化，並拓展內地低線城市的婚嫁首飾市場。

內地淨增加933個周大福珠寶零售點

截至9月底，零售網絡擴展至6,948個零售點，期內在內地淨增加933個周大福珠寶零售點，香港則淨減少4個零售點，澳門則淨增加1個零售點。

毛利增加1.6%至109.62億元；經調整後的毛利率由去年同期的23.5%下跌至22.4%，主要由於批發業務以及黃金首飾及產品佔比增加所致。

截至9月底止，周大福淨資本負債比率50.1%。

【ET財智Talk】樓市何時止跌回升？ 星展丘卓文剖析息口非影響樓價最重要的因素

相關文章：【MSCI指數】MSCI將中免及周大福等納入新興市場指數　九倉被剔出MSCI中國指數、股價逆市跌最多25%

相關文章：【業績｜珠寶】謝瑞麟全日跌4%、上半財年賺192萬元　對聖誕銷情不樂觀（第二版）

編輯：陳韻妍

港股 業績公布 周大福（01929） 黃金 周大福 珠寶 營業額 純利 同店銷售 零售

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