▲ 【業績│珠寶】周大福半年純利跌7%、息維持0.22元 料全年內地零售點可達7000個

周大福珠寶 （01929） 截至9月底止半年純利下跌6.8%至33.36億元，主要經營溢利下跌2.7%至43.49億元。周大福派中期息0.22元。周大福指，相信內地經濟逐步復甦的趨勢不變，亦看好內地珠寶市場的前景，預計於2023財政年度內，內地零售點數目可達7,000個。

周大福未來策略會聚焦於提升品牌定位

港澳同店銷售增長1.3%，內地同店銷售下跌7.8%。期內營業額升5.3%至465.35億元。周大福稱，現階段會維持審慎的成本控制策略，以紓緩短期內面對的各種挑戰，未來策略會聚焦於提升品牌定位，打造品牌差異化，並拓展內地低線城市的婚嫁首飾市場。

內地淨增加933個周大福珠寶零售點

截至9月底，零售網絡擴展至6,948個零售點，期內在內地淨增加933個周大福珠寶零售點，香港則淨減少4個零售點，澳門則淨增加1個零售點。

毛利增加1.6%至109.62億元；經調整後的毛利率由去年同期的23.5%下跌至22.4%，主要由於批發業務以及黃金首飾及產品佔比增加所致。

截至9月底止，周大福淨資本負債比率50.1%。

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編輯：陳韻妍